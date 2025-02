Mediensucht: Florian Buschmanns Weg aus der Abhängigkeit und die Bedeutung frühzeitiger Prävention

Florian Buschmann, Mediensucht-Experte und Gründer der „Offline Helden“, schildert seinen persönlichen Weg aus der Abhängigkeit. Er betont die Bedeutung frühzeitiger Prävention und der Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen, um die Gefahren der Mediensucht zu minimieren.

Mediensucht kann das Leben junger Menschen stark beeinträchtigen. Mediensucht -Experte Florian Buschmann , der selbst aus der Abhängigkeit kam, zeigt auf, wie diese Sucht schleichend entsteht und wie frühzeitige Hilfen effektiv wirken. Als ich an meinem Tiefpunkt angelangt war, hatte ich eigentlich nur noch eines im Kopf: das nächste Spiel-Level und die nächste Nachricht auf meinem Smartphone. Schule, echte Kontakte, ja sogar ausreichend Schlaf – das alles war plötzlich zweitrangig geworden.

Heute kann ich sagen, dass ich meinen Weg aus der Mediensucht selbst gefunden habe.Blicke ich zurück, frage ich mich manchmal, wie es so weit kommen konnte. Dabei war es ein schleichender Prozess: Anfangs nur ein paar Stunden am Tag im Netz oder an der Konsole, später immer mehr. Irgendwann bestimmt das Digitale dein gesamtes Denken und Fühlen. Probleme in der Schule, Schlafmangel und das Abkapseln von Freundinnen und Freunden waren die Folge. Ich selbst hatte Glück, dass ich irgendwann den Entschluss fasste, aktiv an meinem Verhalten zu arbeiten. Doch es geht nicht jedem so. Nicht jeder findet seinen Weg selbstständig aus der Medienspirale.Florian Buschmann, Gründer der „Offline Helden“, engagiert sich zur Prävention von Mediensucht. Einst selbst betroffen, weiß er um die Gefahren. Jährlich führt er mit seinem Team über 300 Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Teilnehmern in Schulen durch. Die „Offline Helden“ setzen sich für Medienkompetenz, Mediensuchtprävention und den richtigen Umgang mit KI ein. Sie wissen: Die Zukunft beginnt bei unseren Kindern.Heute gibt es immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, die belegen, wie entscheidend frühzeitige und individuell angepasste Hilfen sind. Eine dieser Studien ist dieDie Studie konnte zeigen, dass Teilnehmende, die diese abgestuften Hilfen erhielten, deutlich seltener weitere Abhängigkeitskriterien entwickelten als jene in der Kontrollgruppe. Außerdem gingen Alltagsbeeinträchtigungen und Online-Zeit in der Interventionsgruppe signifikant stärker zurück. Das heißt konkret: kann Internetnutzungsstörungen effektiv reduzieren und Betroffenen einen gesünderen Umgang mit digitalen Medien ermöglichen.Mein eigenes Beispiel zeigt, dass der Übergang von normaler Nutzung in eine problematische Abhängigkeit oft unscheinbar verläuft. Genau deshalb braucht es Aufklärungssysteme, bevor Kinder und Jugendliche überhaupt in die Gefahrenzone geraten. In unseren Schulprojekten erleben wir immer häufiger Grundschulkinder, die bereits Spiele wie GTA oder Fortnite spielen – Titel, die eigentlich erst ab einem deutlich höheren Alter freigegeben sein sollten. Hier liegt das Problem: Wenn sich : Kinder in jungen Jahren lernen schnell und nehmen viele Eindrücke ungefiltert auf. Daher ist es umso wichtiger, ihnen schon früh beizubringen, was ein gesunder Medienkonsum ist.: Auch Eltern sollten kritisch reflektieren, wie sie selbst digitale Medien nutzen. Kinder und Jugendliche orientieren sich stark an ihrem Umfeld.: Eine gemeinsame Strategie in Bildungseinrichtungen kann helfen, Kinder früh zu stärken. Digitale Kompetenz heißt nicht nur, Tools zu beherrschen, sondern auch, Grenzen setzen zu können.stecken. „Freemium“-Modelle, ständige Updates und neue Features sind so konzipiert, dass sie unser Belohnungssystem immer wieder kitzeln und uns an den Bildschirm fesseln. Ohne ein Bewusstsein für diese Tricks geraten vor allem Heranwachsende schnell in eine Sogwirkung, der sie nur schwer entkommen können.Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche das Beste aus der digitalen Welt herausholen – ohne sich darin zu verlieren. Mein eigener Weg aus der Mediensucht mag holprig gewesen sein, aber ich hoffe, dass er anderen zeigt: Es gibt immer einen Ausweg. Und mit den richtigen Präventionsmaßnahmen und Angeboten muss es gar nicht erst so weit kommen.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mediensucht Prävention Florian Buschmann Offline Helden Medienkompetenz Digitale Medien Kinder Jugendliche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drogensucht und Obdachlosigkeit: Luis Weg in die AbhängigkeitDie RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ begleitet den 25-jährigen Luis, der mit Heroin-, Crystal Meth- und Alkoholsucht zu kämpfen hat. Zudem leidet er an einem Gehirntumor und steht vor der ungewissen Zukunft, ob er sein Leben als Obdachloser wieder zurückgewinnen kann.

Weiterlesen »

Sucht in der Familie: Betty Taubes Weg aus der AbhängigkeitModel Betty Taube spricht offen über die Alkoholsucht ihrer Mutter und die Auswirkungen auf ihre Kindheit. Mit Psychologe Leon Windscheid beleuchtet die Sendung die Folgen von Sucht in der Familie und gibt Einblicke in das Konzept der „Co-Abhängigkeit“ sowie die Möglichkeit der Bewältigung und Genesung.

Weiterlesen »

Florian Wirtz und das Werben des FC Bayern: Irgendwann muss auch dieser Weg nach München führenVor dem Topspiel bei Bayer Leverkusen denken die Bayern laut über Florian Wirtz nach. Dabei äußern sich die Vereinsverantwortlichen zwar in der Sache unterschiedlich, haben aber alle das gleiche Ziel.

Weiterlesen »

'Mediensucht': Mehr Zulauf bei Bayerns SuchtberatungsstellenImmer mehr Eltern holen wegen des Medienkonsums ihrer Kinder Hilfe in Bayerns Suchtberatungsstellen.

Weiterlesen »

Deutsche Wirtschaft ängstlich vor US-AbhängigkeitDer Sieg Donald Trumps in der Wahl und sein bevorstehender Amtsantritt lösen in der deutschen Wirtschaft Sorgen über die Abhängigkeit von den USA aus. Eine Bitkom-Umfrage zeigt, dass 90 Prozent der deutschen Unternehmen abhängig vom Import digitaler Technologien und Services aus anderen Ländern sind, insbesondere aus den USA.

Weiterlesen »

Abhängigkeit von USA und China: Deutsche Wirtschaft will digitale SouveränitätVier Fünftel der deutschen Unternehmen sehen sich digital von den USA und China abhängig. Digitale Souveränität geht anders.

Weiterlesen »