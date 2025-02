Medieval Core: Mittelalterliche Mode im Trend 2025

Der Modetrend Medieval Core feiert 2025 sein Comeback! Von Chappell Roan bis Alexander McQueen: Entdecken Sie, wie Stars und Designer:innen die Ästhetik des Mittelalters neu interpretieren.

Mode zieht oft Inspiration aus der Vergangenheit. Denkt an Boho-Blusen und Schlaghosen aus den 70ern, Schulterpolster und Leggings aus den 80ern, Baggy Jeans und Slip Dresses aus den 90ern oder Skinny Jeans und Ballerinas aus den 2000ern, die gerade wieder im Trend liegen. Mit welchem Trend niemand gerechnet hat: Dass die Stars und Designer nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte zurückgreifen würden und nun auch Mode aus dem Mittelalter ein Comeback feiern würde.

Medieval Core: Vom Mittelalter inspirierte Mode liegt 2025 im Trend. Wer den Trend wie keine andere verkörpert? Chappell Roan. Die Sängerin, die erst kürzlich den Grammy 2025 für die beste neue Künstlerin gewonnen hat, ist der Inbegriff von Medieval Core. Bei den MTV Awards im vergangenen Jahr setzte sie beispielsweise auf ein metallisches Kettenkleid mit Kapuze und passenden Handschuhen; außerdem auf ein langes, fließendes Kleid mit Armreifen, Kreuzkette und dem unüblichsten Accessoire überhaupt – einem Schwert; sowie auf einen wie eine Ritterrüstung anmutenden Look während ihrer Performance. Oder: Bei den Grammys 2025, die Anfang Februar stattfanden, trug die Künstlerin auf der Bühne zu ihrem babyblauen Kleid einen buttergelben Hennin, also eine hohe, kegelförmige Haube, die das ganze Haar bedeckt, von deren Spitze ein Schleier herunterhängt und die üblicherweise von Frauen im 15. Jahrhundert getragen wurde. Immer mehr Stars setzen auf mittelalterliche Looks. Auch andere Stars wurden in letzter Zeit immer häufiger in mittelalterlichen Looks gesichtet. Zendaya trug bei der Met Gala 2018 ein Metallic-Kleid, das mit den Details an Schultern und Hüfte stark an eine Rüstung erinnerte. Lily Collins setzte im vergangenen Jahr auf einen tragbareren Mittelalter-Look, indem sie ein silbernes Kettenshirt wählte und es zum schwarzen Maxirock kombinierte. Und auch bei den Golden Globes 2025 setzten einige Stars auf mittelalterliche Eleganz – Angelina Jolie mit ihrem robusten silbernen Kleid von McQueen oder Mikey Madison in ihrer goldfarbenen Version von Bottega Veneta. So zeigt sich Medieval Core auf den Laufstegen. Wie bringen die Modehäuser das Mittelalter auf die Laufstege von Paris und Mailand? Indem sie der Ästhetik eine moderne Note verleihen. Metallische Rüstungen werden bei Alexander McQueen, Prada oder Hodakova dekonstruiert und in Alltagskleidung integriert – etwa als silberglänzende Tops oder Kleider, die zu Bomberjacken, Hemden und Sonnenbrillen kombiniert werden. Marrknull, Finalist des LVMH Prize, geht noch einen Schritt weiter: Seine Kollektion aus asymmetrischen Stücken, Schleiern und Hauben gleicht – mit den Schilden und Schwertern – beinahe einer mittelalterlichen Waffenkammer. Dass mittelalterlichem Looks 2025 populär werden, prophezeit auch Pinterest. In ihrem jährlichen Trendbericht sagt die Plattform voraus, dass wir zu dieser historischen Epoche zurückkehren werden – entweder in kompletten Looks oder mit einzelnen Accessoires, die auch im Alltag getragen werden können. Hinter diesem Trend könnte nicht nur Lust auf Fantasy stecken, sondern auch eine subtile Reflexion über die Gegenwart: eine kriegerische Ästhetik, die Schutz und Eskapismus gleichermaßen verbindet.





