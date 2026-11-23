Zu viel, zu wenig oder nicht geeignet: Viele ältere Menschen sind medikamentös nicht optimal eingestellt. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich geeignete Medikamente auswählen.

Zu viel, zu wenig oder nicht geeignet: Viele ältere Menschen sind medikamentös nicht optimal eingestellt. Dabei gibt es gute Hilfsmittel, um geeignete Medikamente auszuwählen. Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen.

Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Acetylsalicylsäure kann zur medikamentösen Prävention kolorektaler Karzinome bei Patienten mit Lynch-Syndrom eingesetzt werden. Doch in welcher Dosierung?

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Aktuelle Daten zeigen welche Menge ausreicht. Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst. Für das Jahr 2025 wurden dem Robert Koch-Institut erneut insgesamt mehr Syphilis-Fälle gemeldet.

Auffällig sind dabei divergente Entwicklungen im Hinblick auf den wahrscheinlichen Transmissionsweg. Der Anteil der Privateinnahmen an den Umsätzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. In einigen Fachgruppen ging es allerdings in die andere Richtung. Wie kann ich mich im Wettbewerb von meinen Kolleginnen und Kollegen absetzen?

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Eine Option dafür ist es, Tätigkeitsschwerpunkte zu erwerben und so das Praxisprofil zu schärfen. Die frühzeitige Therapie eines Vitamin-B12-Mangels ist essenziell, um schwerwiegende Folgeschäden zu verhindern. Einige Medikamente wie Metformin oder Protonenpumpeninhibitoren können einen folgenschweren Mangel an Vitamin B12 verursachen. Wer medizinische Hilfe sucht, braucht Orientierung.

Empfehlungslisten können die Arztsuche erleichtern, doch wie kommen sie zustande? Welche Daten und Kriterien fließen ein? Wer entscheidet über die Aufnahme? Und wie wird journalistische Unabhängigkeit gesichert?

Im Podcast blicken wir hinter die Kulissen. Bei der Versorgung von Patienten mit überaktiver Blase müssen hausärztliche, gynäkologische und urologische sowie ggf. geriatrische Versorger Hand in Hand arbeiten. Dies geschieht bisher aber oft wenig strukturiert. Darunter leiden in letzter Konsequenz die Betroffenen, ...

Vitamin-B12-Mangel ist bei bestimmten Risikogruppen, wie z. B. Personen unter Metformin-Therapie, weit verbreitet und kann unbehandelt schwerwiegende Folgen haben. Daher sollte rasch eine Therapie eingeleitet werden. Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin.

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Nicht alles, was aussieht wie eine typische Daktylitis, ist auch eine. Vor allem nicht, wenn sich die Entzündung hartnäckig hält, eine Operation nichts bringt und die betroffene Person vor Beschwerdebeginn mit Fischen zu tun hatte. Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst.

Die geplante Abschaffung der Hybrid-DRG für 2028 hat in den operativen Fächern ein mittleres Erdbeben ausgelöst. Im „ÄrzteTag“-Podcast erläutert ChirurgWenn Säuglinge oder Kleinkinder zucken, steckt nicht automatisch ein epileptischer Anfall dahinter. In diesem Alter kommen zahlreiche gutartige Phänomene vor, die berücksichtigt und von Epilepsien unterschieden werden sollten. Bei Menschen mit Adipositas ist die Aussagekraft etablierter kardiovaskulärer Diagnostik häufig eingeschränkt.

Welche Stolpersteine es gibt und wie Ärztinnen und Ärzte dann vorgehen, erläutert eine kardiologische Kollegin. Für das Jahr 2025 wurden dem Robert Koch-Institut erneut insgesamt mehr Syphilis-Fälle gemeldet. Auffällig sind dabei divergente Entwicklungen im Hinblick auf den wahrscheinlichen Transmissionsweg.