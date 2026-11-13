Wladimir Putin und Wjatscheslaw Medinski zeichnen unterschiedliche Bilder von den Gesprächen in Abu Dhabi. Während Putin Fortschritt beteuert, fordert Medinski die Rückgabe aller Gebiete an Russland.

Wladimir Putin, Jared Kushner und Steve Witkoff hoben bei den Gesprächen in Abu Dhabi gemeinsame Anstrengungen für Fortschritte im Ukraine -Krieg hervor. Putin behauptete, er sei für Gespräche mit Europa offen und schlug eine humanitäre Aktion in Kostjantyniwka vor. Witkoff bewertete die Konversationen als sehr positiv und bemerkte viel Gutes an den Austausch.

Imperiale Forderungen nach Krim und Gebieten

Maximalforderungen an die Ukraine und den Westen haben sich nach Ansicht von Beobachtern nicht verändert. Wjatscheslaw Medinski erklärte am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen, dass dort alles russisch sei, wo ein russischer Soldat stehe. Dies umfasst die Krim und große Teile von vier Gebieten im Südosten der Ukraine. Medinski betonte mit den Worten, jeder Zentimeter Boden kehre nach Russland zurück, die Unabwendbarkeit dieser Rückführung.

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Ideologische Hintergründe der russischen Regierung

Mediskis Formulierungen wirken absichtlich vage, spiegeln aber dessen langjährige ideologische Positionen wider. Als Vorsitzender der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft und Mitautor von Schulgeschichtsbüchern vertritt er die Ansicht, Russland habe nie Eroberungskriege geführt. Stattdessen habe sich das Land immer nur verteidigt oder historische Gebiete zurückgeholt. Diese Sichtweise ignoriert die Interessen der betroffenen Nationen völlig.

Auswirkungen auf NATO und Nachbarstaaten

Der geforderte Abzug der Nato-Truppen würde militärische Angriffe auf die beanspruchten Gebiete erheblich erleichtern. Auch Finnland wird in diesen imperialen Vorstellungen russischer Denker einbezogen. Der Ideologe Alexander Dugin bezeichnete das Nachbarland als Vasallenterritorium des russischen Imperiums. Staatsmedien nannten Finnland 2023 russisches Grenzland, dessen Unabhängigkeit von gutem Verhalten abhänge.

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Kontroverse Bewertung durch US-Unterhändler

Die Verhandlungen in Abu Dhabi markierten den ersten Kontakt zwischen Russland und der Ukraine seit dem Februar des Vorjahres. Jared Kushner nannte die Gespräche einen ersten guten Schritt. Diese Einschätzung steht im Kontrast zur Wiederwahl Donald Trumps, der versprach, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Die Differenz zwischen rhetorischen Fortschritten und territorialen Forderungen bleibt dabei groß.

Zeitfenster für diplomatische Ergebnisse

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass bis zum Jahresende ein Zeitfenster für ein konkretes Ergebnis existiere. Die russischen Forderungen nach der Krim und den besetzten Gebieten schließen diplomatische Kompromisse jedoch nahezu aus. Die Diskrepanz zwischen den positiven Bewertungen durch US-Verhandlungsführer und den expansiven Forderungen Moskaus deutet auf ein Scheitern der Annäherung hin.