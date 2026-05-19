Manchester City scheitert bei Bournemouth mit 1:1 und fürchtet einen Titelverlust, während Arsenal bereits über die Meisterschaft jubelt. Vor diesem Hintergrund spielt Kai Havertz von Chelsea einen Fangkurs, der Arsenal ins Finale führt und als Scorer vorgeht.

Manchester City scheitert bei Bournemouth , spielt nur 1:1 und schenkt Arsenal in der englischen Meisterschaft vor dem letzten Spieltag den Titel. Kai Havertz trifft mit dem Tor des Ex-DFB-Stars gegen Burnley einen Wildcard und bereitet Anthony Mikel vor dem Fernseher zur Championship feiern.

Pep Guardiolas City scheitert in Bournemouth, nachdem sie in Burnley das 1:0 geholt hatte, um das Rennen um die Meisterschaft eng zu halten. Eli Junior Kroupis Tor führt Bournemouth zum nicht verdienten 1:0-Führung, sodass City plötzlich zwei Tore braucht. City kämpft an, doch Bournemouth hält bis zum Schluss und gewinnt dank Eli Junior Kroupis Treffer





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