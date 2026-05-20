Mediziner des Essener Uniklinikums lehnt Abtreibungen ab

Ein Mediziner des Essener Uniklinikums lehnt Schwangerschaftsabbrüche ab und begründet seine Haltung mit seinen ethischen Überzeugungen. Die Klinik betont, dass öffentliche Krankenhäuser nicht dazu verpflichtet sind, Abtreibungen anzubieten.

Ein Mediziner des Essener Uniklinikum s lehnt Schwangerschaftsabbrüche ab "Es wäre eine Frage der Ethik für mich", sagt Prof. Dr. Rainer Kimmig, Direktor der Abteilung für Frauenheilkunde.

Die Klinik betont, dass öffentliche Krankenhäuser in Deutschland nicht verpflichtet sind, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. Nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz ist auch kein medizinisches Personal gezwungen, an einem Abbruch mitzuwirken. Das Netzwerk „FIVE - Feminismus, Intersektionalität und Vielfalt in Essen“ demonstriert heute Nachmittag vor dem Uniklinikum. Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitun





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