Mediziner und Profigamer: Justus Seelig jagt Traum von NFL und Sportmedizin

Justus Seelig studiert Medizin in Augsburg und spielt für die Munich Ravens. Der US-Deutsche strebt nach einer Karriere als NFL-Spieler und Sportarzt. Erfahren Sie mehr.

Justus Seelig verbindet zwei scheinbar widersprüchliche Leidenschaften: die Hochleistungsmedizin und den amerikanischen Football. Der 21-jährige Student studiert im dritten Semester Medizin an der Universität Augsburg mit dem Schwerpunkt Unfallchirurgie und Orthopädie. Parallel dazu agiert er als Runningback für die Munich Ravens in der European Football Alliance. Diese Doppelbelastung ist für ihn keine Kompromisslösung, sondern eine strategische Entscheidung für die Zukunft.

Medizinisches Wissen trifft auf Football-Feld

Im Anatomie-Unterricht lernt Seelig nicht nur die Theorie, sondern versteht die physischen Konsequenzen von Kollisionen auf dem Spielfeld. Er analysiert detailliert, was bei harten Aufprällen im menschlichen Körper kaputtgeht und wie Ärzte diese Verletzungen wieder reparieren können. Diese direkte Verknüpfung aus praktischer Spielpraxis und akademischem Wissen qualifiziert ihn ideal für seinen Berufswunsch, Sportarzt zu werden. Das Studium gibt ihm das technische Rüstzeug, während das Training die Disziplin und Routine schärft, die im klinischen Alltag unverzichtbar sind.

Also read FC Bayern hat 5 Tage Zeit, die Allianz Arena vom NFL-Spiel wieder fit zu machen

Karrierestationen von Denver bis München

Die Biografie des Athleten ist international geprägt. Justus Seelig wurde in Denver im US-Bundesstaat Colorado geboren und hat sowohl die deutsche als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Mit sieben Jahren kehrte seine deutsche Familie mit ihm nach Dresden zurück, wo er seine ersten Football-Schritte bei den Monarchs machte. Der Weg führte ihn später über die Academy der Schwäbisch Hall Unicorns an die NFL-Academy nach Loughborough in England. Im Jahr 2025 spielte er für die Madrid Bravos in der European League of Football, bevor er zu den Munich Ravens wechselte.

Die Ravens entwickeln sich zu einer aufstrebenden Größe. Nach dem ersten Spiel 2023 in der European League of Football steht das Team 2026 im Finale der European Football Alliance gegen Nordic Storm aus Kopenhagen. Seelig selbst war bereits 2023 Teil der Mannschaft auf ihrem historischen Erstlingsspiel. Trotz lukrativer Angebote aus dem US-College-Football entschied sich Seelig bewusst gegen eine rein sportliche Karriere. Er betrachtet die sportliche Laufbahn als kurzfristig, während die medizinische Ausbildung die bessere langfristige Perspektive bietet.

Advertisement

Training und Fokus auf kommende Spiele

Trotz des intensiven Studiums absolviert Seelig bis zu zehn Trainingseinheiten pro Woche. Sein Programm umfasst Krafttraining, Sprints, Athletikübungen und Schwimmen zur Regeneration. Er beschreibt die Bedingungen in München als optimal und betont, dass Football ihm gezeigt hat, wie man eine optimale Routine schafft. Diese Disziplin ist eine Voraussetzung für den Erfolg im Kontaktspiel und wird ihn später als Arzt unterstützen. Er kündigte an, dass er die nächste Saison definitiv in München spielen wird.

Seeligs Begeisterung für die höchste Spielklasse ist unverändert groß. Als Mitglied der Academy durfte er vor zwei Jahren an der Partie zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants in München teilnehmen. Aktuell fiebert er dem Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots entgegen. Das Match findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt. Die Übertragung erfolgt über RTL, Sky, den NFL Game Pass und wird im BILD-Liveticker begleitet.

Idole und berufliche Visionen

Seelig bewundert die Spitze der Liga sehr genau. Kürzlich begegnete er zufällig in München im Englischen Garten einer Sportmedizin-Ikone, als diese für den FC Bayern auf Presseberatung war. Ein anderes großes Idol, Odell Beckham Jr. von den Minnesota Vikings, verpasste er jedoch, als dieser die Stadt besuchte. Seeligs Ziel ist es, irgendwann als Dr. Football zu arbeiten. Die Kombination aus medizinischer Expertise und tiefem Verständnis für die Sportart macht ihn zu einer interessanten Persönlichkeit im Schnittfeld von Wissenschaft und Profi-Sport.