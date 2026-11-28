Die Wrestling-Welt trauert: WWE-Star „Bronson Reed“ ist im Alter von 38 Jahren gestorben. Laut der Organisation erlag der Australier medizinischen Komplikationen. Er hinterlässt eine Tochter und seine schwangere Ehefrau.

Die Wrestling-Welt trauert: WWE-Star „Bronson Reed“ ist im Alter von 38 Jahren gestorben. Laut der Organisation erlag der Australier medizinischen Komplikationen. Er hinterlässt eine Tochter und seine schwangere Ehefrau.

Der australische Wrestler Bronson Reed ist tot. Der WWE-Star, der mit bürgerlichem Namen Jermaine Haley hieß, starb am Freitag im Alter von 38 Jahren. Die Wrestling-Organisation WWE gab das in einem Statement auf Instagram bekannt.

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In der Mitteilung heißt es, Haley sei „aufgrund medizinischer Komplikationen“ gestorben. Die WWE schreibt darin, sie sei „am Boden zerstört“. Die Organisation würdigt den Sportler als „überlebensgroße Figur“. Sein Fernsehdebüt bei der WWE hatte er 2019 gegeben.