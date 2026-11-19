Ein Überblick über die medizinischen Themen der Sendung: Altersfahrtauglichkeit, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Naturheilkunde gegen Schmerzen und Essgewohnheiten im Fokus.

Die aktuelle Ausstrahlung beleuchtet eine breite Palette aktueller gesundheitsrelevanter Fragen und medizinischer Themen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fahreignung im hohen Alter, verschiedene Krebsarten wie die Lungenentzündung und der Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie natürliche Ansätze zur Schmerzbehandlung. Die Sendung setzt sich kritisch mit Lebensstilfaktoren auseinander, darunter Essgewohnheiten und Stress.

Fahrtauglichkeit und Krebsarten im Fokus

Ein zentrales Thema der Sendung ist die Frage nach der altersgerechten Fahrtauglichkeit von Senioren. Hier wird geprüft, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Parallel dazu werden schwere Erkrankungen behandelt, darunter die Lungenentzündung und der aggressive Bauchspeicheldrüsenkrebs. Diese Diagnosen stehen im Fokus, um über Prävention und Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären.

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Naturheilkunde und chronische Leiden

Natürliche Heilansätze spielen eine große Rolle in der aktuellen Folge. Es wird erklärt, wie die Heilpflanze Rosskastanie bei Beschwerden helfen kann und welche Wirkung Kefir auf den Darm hat. Zudem kommen Themen wie Vorhofflimmern, Fazialisparese und die Sturzprophylaxe zur Sprache. Diese Bereiche zeigen, wie phytotherapeutische Mittel und Lebensstilanpassungen den Alltag von Patienten verbessern können.

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Ernährung und psychische Belastungen

Die Sendung analysiert den Zusammenhang zwischen Ernährung und körperlichem Wohlbefinden. Verarbeitetes Fleisch wird dabei kritisch betrachtet, ebenso wie das Phänomen des Stressessens. Es wird erläutert, wie sich künstliches Kniegelenk und Akupunktur auf die Mobilität und Schmerzreduktion auswirken. Auch psychische Aspekte wie Zwangsstörungen werden angesprochen, um ein ganzheitliches Bild der Gesundheit zu zeichnen.

Alltagsnahes und Diagnostik

Praktische Tipps runden das Programm ab. Es geht um gesunde Eichenrinde, das Lesen als kognitive Aktivität und das Zähneknirschen als Stresssymptom. Die Chemotherapie bei Brustkrebs wird ebenso thematisiert wie Sodbrennen in den Wechseljahren. Das Segment Abenteuer Diagnose schließt die Sendung ab und zeigt, wie komplexe Erkrankungen oft lange unentdeckt bleiben, bis klare Symptome auftreten.