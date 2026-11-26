Mitten auf der Elbe brach ein Mann auf einem Spezialschiff zusammen. So gelang die Rettung ans Ufer.

Rettungskräfte haben am Donnerstagvormittag einen Mann nach einem medizinischen Notfall von einem Gastankschiff auf der Elbe vor Stade gerettet. Der Notfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr auf einem Spezialschiff, das für den Transport verflüssigter Gase wie Propan und Butan ausgelegt ist.

Das Schiff war zuvor in Stade-Bützfleth gestartet und hatte erst wenige Kilometer zurückgelegt, als es zu dem medizinischen Notfall kam. Schwerer Unfall am Morgen: Senior wird von Autofahrer erfasst und schwer verletzt Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG rückten daraufhin aus. Die Einsatzkräfte nutzten das Lotsenboot „Pagensand“, um den Patienten vom Gastanker an Land zu bringen. Anschließend transportierten Sanitäter den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

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