RB Leipzig stand einem medizinischen Notfall gegenüber. Während die Fans Schweigen zeigten, entging ein Patient schwereren Folgen. Zudem sorgte die Anwesenheit gesperrter Lens-Fans für Diskussionen in der Red Bull Arena.

Während des UEFA Champions League Spiels zwischen RB Leipzig und RC Lens am Dienstagabend erstarb das Ambiente in der Red Bull Arena zu Leipzig plötzlich. Die Heimanhänger der Sachsen stellten ihre Gesänge während der zweiten Halbzeit ein, um Respekt vor einem medizinischen Notfall in ihrer Kurve zu zeigen. Der Fokus der Menge richtete sich kurzzeitig vollständig auf die Gesundheit eines älteren Mannes, der im Stadionbereich Beschwerden meldete.

Medizinische Intervention und Entwarnung für Patienten

Den Berichten zufolge litt der ältere Zuschauer während des Matches unter Kreislaufproblemen, woraufhin sofort Sanitäter in die Kurve eilten, um Erste Hilfe zu leisten. Die medizinische Versorgung erfolgte direkt vor Ort, wobei der Patient mit einer Trage aus dem Block getragen und hinter der Tribüne weiter behandelt wurde. Trotz der ernsten Erscheinung des Vorfalls stellt sich am selben Abend vollständige Entwarnung ein.

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Der Patient erwies sich als durchgängig ansprechbar während der gesamten medizinischen Behandlung. Zum Abschluss der Maßnahmen verließ der Mann das Stadion eigenständig und konnte nach Hause fahren, was auf eine positive Entwicklung seines Gesundheitszustands hindeutet. Die Fans reagierten auf die Situation mit der im Fußball üblichen Geste des Respekts, indem sie die Lautsprecher für die Dauer der Hilfeleistung ausschalteten und jeglichen Gesang unterließen.

Kontroverse um gesperrte Gästefans und UEFA-Sanktionen

Gleichzeitig zog der Besuch von RC Lens-Anhängern die Aufmerksamkeit auf sich, da die französische Fangruppe unter einer Sperre der UEFA litt. Geschätzt 1000 Fans von Lens befanden sich im Stadion, obwohl ein Aufenthalt in den eigentlichen Gästebereichen untersagt war. Die Ausgangslage für diese Situation entstand am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase bei Club Brügge in Belgien, wo Ultras Rauchbomben und Bengalische Feuer zündeten.

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Einige der Pyrotechnik-Hülsen flogen in Richtung Spielfeld sowie auf die gegnerischen Fans zu. Ein Ordner wurde dabei verletzt, was die UEFA zu harten Sanktionen veranlasste. Da RC Lens bereits wegen früherer Pyrotechnik-Vorfälle auf Bewährung stand, wurde eine Zuschauersperre für zwei Spiele verhängt, die auch das Heimspiel gegen RB Leipzig sowie das Spiel in Liverpool am 27. Januar umfasst.

Weisung der Polizei und pragmatische Lösung in Leipzig

Trotz der Untersagung gelangten die französischen Anhänger zunächst in den gesperrten Bereich oder befanden sich im neutralen Sektor. Nach Weisung der Polizei entschied RB Leipzig, den Gästesektor zu öffnen und die Fangruppe über den französischen Klubvertreter anzubieten, aus dem neutralen Bereich der Gegentribüne in den leeren Block zu wechseln. Zuvor hatten die Gäste inmitten von Leipzigern gestanden.

Die UEFA wurde über die geplante Veränderung informiert, und RC Lens nahm das Angebot zur Nutzung des freigewordenen Sektors an. In der Folge feierten die Lens-Fans über die gesamte Spieldauer von 90 Minuten lautstark und zeigten ihre Unterstützung. Zu Beginn des Spiels sangen sie die französische Nationalhymne sehr deutlich. Am Ende siegte RB Leipzig mit 3:1, doch die medialen Schlagzeilen drehten sich primär um die humanitäre Reaktion auf den Notfall und die logistische Handhabung der umstrittenen Gästefans.