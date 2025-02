Medizinstudenten fordern Reform des Gesundheitssystems

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) hat in den Kontext der Bundestagswahl konkrete Forderungen an die Politik gerichtet. In einem neunpunktplan formuliert die bvmd ihre Vision für ein „gesundes Morgen“ und fordert unter anderem eine Praxisnähere Gestaltung des Medizinstudiums sowie Verbesserungen im Praktischen Jahr. Weitere Schwerpunkte sind die Reform der ärztlichen Aus- und Weiterbildung, die Stärkung der Primärversorgung und die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen im Gesundheitswesen.

Berlin. Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) hat in den Kontext der Bundestagswahl Forderungen an die Politik formuliert. In einem neunpunktplan unter dem Motto „ein gesundes Morgen“ legen die Vertreter der rund 113.000 Medizinstudierenden in Deutschland ihre Vorschläge für die Zukunft des Gesundheit ssystems dar. Die bvmd betont, dass das Medizinstudium „praxisnäher, kompetenzorientierter und patientenbezogener“ gestaltet werden müsse.

Ein entsprechender Entwurf für eine Reform liege bereits seit fünf Jahren vor, doch es fehle an einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Die Studierendenvertretung sieht Handlungsbedarf in mehreren Bereichen. So sollen die Praktische Jahr Verbesserungen erfahren, einschließlich der Trennung von Krankheits- und Fehltagen sowie einer Aufwandsentschädigung, die mindestens dem BAföG-Regelsatz entspricht.Weiterhin fordern die Medizinstudenten eine Reform der ärztlichen Aus- und Weiterbildung, die auf die Krankenhausreform aufbaut und die derzeitigen Ausbildungsfinanzierungsstrukturen verbessert. Die bvmd plädiert dafür, die Primärversorgung zu einer „zentralen Anlaufstelle“ für Patienten zu machen. Dazu müssten im Medizinstudium mehr Berührungspunkte mit der hausärztlichen Praxis geschaffen werden, um die Attraktivität dieses Berufsfeldes für Studierende zu erhöhen. Weitere Forderungen betreffen die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen durch „schlagkräftige Maßnahmen“ gegen strukturelle Diskriminierung und die Etablierung einer „dynamischen Quotierung“. Die bvmd sieht Handlungsbedarf in der Reform des Paragrafen 218 StGB und fordert flächendeckenden Zugang zu „freiwilligen Beratungsstellen“ für Schwangere. Die Studierendenvertretung plädiert für eine „grundlegende Reform“ des Paragrafen 218 StGB und fordert flächendeckenden Zugang zu „freiwilligen Beratungsstellen“ für Schwangere. Interprofessionelle Lehre und die Substitution ärztlicher Tätigkeiten durch Advanced Practice Nurses auf dem Land werden ebenfalls als wichtige Punkte genannt. Die bvmd fordert außerdem mehr Mut bei der digitalen Transformation im Gesundheitswesen, um Arbeitskraftpotenziale freizusetzen. Zu guter Letzt wird die Notwendigkeit einer erhöhten Aufmerksamkeit für den Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit betont, ebenso wie die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Resilienz des Gesundheitssystems. „Unser Gesundheitssystem ist noch lange nicht gerüstet für die Herausforderungen von morgen“, sagt Pascal Lemmer, Präsident der bvmd. Der naheliegendste Lösungsvorschlag sei die überfällige Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 in der kommenden Legislatur. (fst





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Medizinstudium Reform Gesundheitssystem Bvmd Bundestagswahl Praktische Jahr Frauenanteil Primärversorgung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schuldenbremse in Deutschland: Reformbedarf oder Beibehaltung?Die Schuldenbremse in Deutschland ist seit 2009 in Kraft und sorgt für Kontroversen. Während verschiedene politische Parteien wie die FDP, die Union, die AfD und die Freien Wähler die Beibehaltung befürworten, plädieren die Grünen und die SPD für eine Reform. Experten sehen in einer Reform die Möglichkeit, die strukturelle Wachstumsschwäche Deutschlands zu bekämpfen.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Berlin organisiert Lehrerausbildung grundlegend um: Durch die Reform droht ein langfristiger Schaden für die QualitätDie Zentralisierung der Lehrkräftebildung soll bewirken, dass Ausbilder künftig wieder mehr an Schulen unterrichten. Zwei Pädagogen warnen vor den Folgen für das Referendariat.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

Elon Musk räumt Falschbehauptung der Trump-Administration einTech-Milliardär Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden. Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden.

Weiterlesen »