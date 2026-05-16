Medizinstudentinnen klagen an Sexual Belästigung auf dem Deutschen Ärztetag

Mitarbeiter berichten von Einladungen auf Hotelzimmer und sexistischen Gesprächssituationen.

Sexuelle Belästigung auf dem Deutschen Ärztetag, Medizinstudentinnen klagen an Am 130. Deutschen Ärztetag soll es zu sexuellen Belästigungen gekommen sein. Mehrere weibliche Kongressteilnehmer berichteten von Einladungen auf Hotelzimmer und sexistischen Gesprächssituationen.

Ein übergriffiges Verhalten vor Ort wurde in einer persönlichen Erklärung von einem Mitarbeiter gemeldet: "Kommentare über unser hübsches Auftreten sind unangebracht. Kommentare über unsere Ausschnitte sind unangebracht. Händen auf Rücken und Gesäßen sind unangebracht.

". Die Präsidentin der Ärztekammer, Marion Charlotte Renneberg, reagierte erschüttert: "Die Schilderungen der Kolleginnen und Studentinnen haben mich tief erschüttert und sprachlos gemacht. Uns allen fünf weiblichen Mitgliedern unserer Delegation sind in den letzten drei Tagen Übergriffe passiert. Einige der hier Anwesenden haben sich uns und sicherlich auch anderen Personen gegenüber übergriffig und inakzeptabel verhalten.

". Bei dem nächsten Deutschen Ärztetag im kommenden Jahr soll ein Fokus auf Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt gelegt werden. Dazu gehören auch die Themen, dass Ärztinnen und Ärzte häufig in Kliniken Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt erleben. Demnach war bei fast jeder zweiten Ärztin und fast jeder zweiten Ärztin zwölf Monate ist Machtmissbrauch durch Vorgesetzte erlebt. 13 Prozent berichteten außerdem von sexueller Belästigung.

Es zeigt eine Umfrage mit über 9000 Teilnehmern. Der Ärztetag fand in Hannover statt





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