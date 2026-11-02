medondo holding AG: Entschuldung und Restrukturierung im Halbjahresbericht 2026

medondo holding AG meldet Fortschritte bei der Entschuldung durch Wandlung von Schuldtiteln und leitet Restrukturierung bei der medondo AG ein. Fokus liegt auf KI-Anpassung und neuen Vertriebsstrategien.

Die medondo holding AG hat am 2. November 2026 in München ihren Konzern-Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026 gemäß HGB veröffentlicht. Dieser Bericht beinhaltet zugleich die Bekanntgabe von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Market Abuse Regulation (MAR). Der Fokus der Mitteilung liegt auf der fortschreitenden Entschuldungsstrategie des Unternehmens sowie auf tiefgreifenden strategischen Anpassungen im operativen Geschäft, die durch den technologischen Wandel im KI-Umfeld notwendig wurden.

Details zur Entschuldungsstrategie und WSV-Wandlung

Ein zentraler Punkt des Berichts ist die transparente Darstellung der Entwicklung der Wandelschuldverschreibungen (WSV). Zum 1. Januar 2025 belief sich der Wert der von der medondo holding AG ausgegebenen WSV auf exakt 4.746.000 Euro. Im Jahr 2025 wurden WSV im Wert von 3.065.000 Euro von den Gläubigern in Eigenkapital gewandelt. Zusätzlich wurden Forderungen in Höhe von 434.000 Euro zurückgezahlt. Dazu kamen Zahlungen in Höhe von 130.000 Euro zuzüglich der zum 1. März 2026 fälligen Zinsen. Diese Maßnahmen haben die Schuldenlast des Konzerns signifikant reduziert.

Also read Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E

Die verbleibenden WSV im Wert von 1.551.000 Euro wurden prolongiert und die Bedingungen geändert. Diese Neuregelung sieht nun eine Pflicht der Anleihegläubiger vor, ihren Rückzahlungsanspruch in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen nebst aufgelaufenen endfälligen Zinsen in die Emittentin einzubringen. Dies erfolgt im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Zeichnung von Aktien der medondo holding AG. Eine wichtige Voraussetzung hierfür war die erfolgreiche Abstimmung ohne Versammlung am 23. September 2025, bei der die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2XXX; WKN: A3H208) den Vorschlägen der Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit zustimmten.

Durch diese rechtliche Einigung kann die medondo holding AG nun einseitig eine Pflichtwandlung in Aktien verlangen. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Halbjahresabschlusses am 2. November 2026 bestehen neben den WSV noch zusätzliche Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. Euro zuzüglich Zinsen sowie 412.000 Euro Nachrangdarlehen zuzüglich Zinsen. Der Vorstand steht weiterhin im Austausch mit den Gläubigern, um auch diese verbleibenden Darlehen im Rahmen einer Sacheinbringung in Aktien der medondo holding AG tilgen zu können.

Advertisement

Neue Unternehmensstrategie und Fokus auf KI

Parallel zur finanziellen Sanierung hat der Vorstand der medondo holding AG Anfang des zweiten Quartals 2026 einen fundamentalen strategischen Neukurs eingeleitet. Die Entscheidung basierte auf der Erkenntnis, dass der Aufbau des Direktvertriebs hinter den ursprünglichen Planungen zurückblieb. Zudem sah sich die Geschäftsleitung einem drastischen operativen Umbruch gegenüber, der durch die neuen technologischen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) für Softwareunternehmen ausgelöst wurde.

Als direkte Reaktion darauf initiierte der Vorstand einen Restrukturierungsprozess auf der Ebene der operativen Tochtergesellschaft medondo AG. Das primäre Ziel dieser Maßnahmen war es, den operativen Betrieb auf einer signifikant reduzierten Kostenbasis fortzuführen. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die veränderten Marktbedingungen zu nutzen, wurde ein neuer Digitalvertrieb mit dem Namen "docdate" entwickelt. Dieser Ansatz soll die steigende Bedeutung von KI-Technologie im Vertriebsprozess angemessen berücksichtigen.

Ergänzend zu den internen Strukturmaßnahmen wurden der Produktumfang reduziert und das Bezahlmodell angepasst. Diese Schritte zielen darauf ab, die Einstiegshürden in die Digitalisierung für Arztpraxen deutlich zu senken. Die veränderte Preisgestaltung und das schmalere, aber fokussierte Angebot sollen es kleinen medizinischen Einrichtungen erleichtern, die digitalen Lösungen des Unternehmens zu testen und langfristig zu nutzen.

Marketing-Erfolge und Expansion des Produktportfolios

Unternehmen wie die medondo holding AG investieren stark in die Sichtbarkeit der Marke medondo, um qualifizierten Nachfragen für den Vertrieb zu generieren. Durch einen neuen Markenauftritt, die Umbenennung des Lead-Produkts von "coordinator" zu "manager" sowie SEO/GEO-optimierte Inhalte auf der neuen Webpräsenz, konnte eine hohe Anzahl an Leads generiert werden. Eine Vielzahl angebotener und gut besuchter Webinare trug maßgeblich zu dieser gesteigerten Sichtbarkeit bei. Nach einer internen Qualifizierung wurden diese potenziellen Kunden direkt an den Vertriebsprozess übergeben.

Advertisement

Ein weiterer Meilenstein der Produktstrategie ist die Vervollständigung des Angebots um ein voll digitales und preisgünstiges Factoring-Modul. Die medondo holding AG hat hierfür einen strategischen Partner, die Fabius medical GmbH, gewonnen. Eine umfangreiche Marktrecherche hatte ergeben, dass zwischen 60 und 70 Prozent aller Arztpraxen Factoring-Leistungen nutzen. Bislang war dieses Modul in der Softwarelandschaft nicht lückenlos integriert.

Das neue Factoring-System ist komplett digital in die cloudbasierte Softwarelösung "manager" der medondo AG integriert. Durch die Kooperation mit der Fabius medical GmbH ist die Dienstleistung außerordentlich preisgünstig für die Nutzer geworden. Die medondo AG bietet weiterhin eine vollständig integrierte, cloudbasierte Softwarelösung an, die modifiziert in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen eingesetzt werden kann. Der besondere Fokus liegt hierbei auf einer sicheren und effizienten Patientenkommunikation.

Die Software erfüllt höchste Sicherheitsstandards und unterstützt sowohl Praxen als auch Patienten bei der digitalen Organisation von Gesundheitsdaten. Über ein persönliches Patientenportal erhalten Nutzer nicht nur Zugriff auf ihre Gesundheitsakte, sondern auch transparente Einblicke in medizinische Informationen. Der cloudbasierte Ansatz ermöglicht so eine nahtlose und flexible Versorgung sowie eine optimierte Zusammenarbeit zwischen Patienten und medizinischem Fachpersonal, unabhängig von Ort und Zeit.