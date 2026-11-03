medondo holding AG: Halbjahresbericht 2026 und Restrukturierung

medondo holding AG legt Halbjahresbericht 2026 vor: Entschuldungsstrategie, KI-Umbruch und neue Vertriebsstrategie im Fokus der Unternehmensentwicklung.

Die medondo holding AG hat am 2. November 2026 ihren zusammengefassten Lagebericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Der Berichtszeitraum umfasst die Monate vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026. Im Zentrum der Mitteilung stehen erhebliche Änderungen in der Schuldenstruktur sowie eine fundamentale Neuausrichtung der operativen Strategie des Unternehmens. Die medondo holding AG reagierte damit auf gestiegene Anforderungen im digitalen Gesundheitsmarkt und technologische Verschiebungen durch künstliche Intelligenz.

Entschuldung und Änderung der WSV-Bedingungen

Die Entschuldungsstrategie der medondo holding AG zeigte im Berichtszeitraum konkrete Ergebnisse. Zum 1. Januar 2025 belief sich der Wert der ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (WSV) auf 4.746.000 Euro. Im Jahr 2025 wandelten Gläubiger WSV im Wert von 3.065.000 Euro um. Zusätzlich wurden 434.000 Euro direkt zurückgezahlt. Hinzu kamen Zahlungen in Höhe von 130.000 Euro zuzüglich Zinsen zum 1. März 2026.

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Ein weiterer wesentlicher Schritt war die Prolongation der WSV im Wert von 1.551.000 Euro. Die Bedingungen wurden dahingehend geändert, dass Anleihegläubiger verpflichtet sind, ihre Rückzahlungsansprüche in eine Sachkapitalerhöhung einbringen zu müssen. Dies geschieht gegen Zeichnung von Aktien der medondo holding AG. Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 haben diesem Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt.

Die Abstimmung erfolgte ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG. Grundlage war die im Bundesanzeiger am 23. September 2025 veröffentlichte Aufforderung zur Stimmabgabe. Dadurch kann die medondo holding AG jetzt eine Pflichtwandlung in Aktien einseitig verlangen. Zum Stichtag der Halbzeitbilanz am 2. November 2026 bestehen noch Darlehen in Höhe von 1,2 Millionen Euro zuzüglich Zinsen. Dazu kommen 412.000 Euro Nachrangdarlehen zuzüglich Zinsen.

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Der Vorstand befindet sich im laufenden Austausch mit den Gläubigern. Ziel ist es, diese restlichen Darlehen ebenfalls durch eine Sacheinbringung in Aktien der medondo holding AG zu tilgen. Der Vorstand arbeitet aktiv an der Umsetzung dieser Finanzierungsoptionen, um die finanzielle Stabilität des Konzerns weiter zu festigen.

Operative Restrukturierung und KI-Anpassung

Der Vorstand der medondo holding AG leitete Ende des zweiten Quartals 2026 einen umfassenden Restrukturierungsprozess ein. Ursache war, dass der Aufbau des Direktvertriebs hinter den ursprünglichen Planungen zurückblieb. Zudem stellte sich das Marktumfeld durch neue technologische Entwicklungen im KI-Bereich als drastischer operativer Umbruch dar. Dieser Umbruch betraf Softwareunternehmen allgemein und erforderte schnelles Handeln.

Ziel der Maßnahmen auf Ebene der operativen Tochtergesellschaft medondo AG war die Fortführung des operativen Betriebs auf einer kostenreduzierten Basis. Parallel dazu wurde ein neuer Digitalvertrieb entwickelt. Das Produkt docdate entstand in Zusammenarbeit mit externen Experten. Diese Neuausrichtung soll die Wettbewerbsfähigkeit im veränderten Marktumfeld sichern.

Das Produktangebot wurde bewusst reduziert, um die Einstiegshürden für Arztpraxen zu senken. Ein verändertes Bezahlmodell unterstützt diese Strategie. Die Anpassungen dienen dazu, der zunehmenden Veränderung des Vertriebsprozesses durch KI-Technologie gerecht zu werden. Die medondo holding AG passt ihre Kernprodukte gezielt an die Anforderungen der Praxisdigitalisierung an.

Marketing, Leads und strategische Partnerschaft

Die Sichtbarkeit der Marke medondo stieg durch einen neuen Markenauftritt signifikant an. Eine hohe Präsenz in den sozialen Medien trug maßgeblich zur Schaffung von Kundenkontakten bei. Ein neuer Name für das Lead-Productor "manager" ersetzte den bisherigen Namen "coordinator". Dies unterstrich die strategische Neuausrichtung des Produktportfolios.

Sowohl die Webpräsenz als auch die Inhalte wurden auf SEO/GEO optimiert. Zahlreiche angebotene Webinare wurden gut besucht. Diese Maßnahmen führten zu einer hohen Anzahl an qualifizierten Leads. Diese Kontakte wurden anschließend direkt an den Vertrieb übergeben, um die Conversion-Rate zu steigern. Die mediale Resonanz spiegelt das gestiegene Interesse an den digitalen Lösungen wider.

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Zur Vervollständigung des Angebots wurde ein voll digitales Factoring-Modul integriert. Dieses Angebot ist preisgünstig und wurde in Zusammenarbeit mit der Partnerin Fabius medical GmbH entwickelt. Eine umfangreiche Marktrecherche zeigte, dass 60% bis 70% aller Arztpraxen Factoring nutzen. Die Fabius medical GmbH konnte als strategischer Partner gewonnen werden.

Das Factoring ist vollständig digital in das System "manager" integriert. Dies ermöglicht eine besonders kostengünstige Abwicklung für die medizinischen Praxen. Die Integration stärkt das Ökosystem der medondo AG. Durch die Verbindung von Software und Finanzdienstleistung entsteht ein ganzheitlicheres Angebot für die Kunden.

Softwarelösung und Kundenservice der medondo AG

Die 100%ige Kernbeteiligung medondo AG bietet eine vollständig integrierte, cloudbasierte Softwarelösung an. Das System ist modular aufgebaut und kann in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen eingesetzt werden. Der Fokus liegt dabei auf einer sicheren und effizienten Patientenkommunikation. Die Sicherheit der Daten steht hierbei im Vordergrund.

Das System unterstützt sowohl Praxen als auch Patienten bei der digitalen Organisation. Es erfüllt höchste Sicherheitsstandards für den Umgang mit Gesundheitsdaten. Über ein persönliches Patientenportal erhalten Nutzer transparenten Zugriff auf ihre Gesundheitsakte. Der Zugriff ist jederzeit und unabhängig vom Ort möglich.

Der cloudbasierte Ansatz ermöglicht eine nahtlose und flexible Versorgung. Die Zusammenarbeit zwischen Patienten und medizinischem Fachpersonal wird dadurch optimiert. Die medondo AG stellt sicher, dass Ärzte und Patienten von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren. Die Struktur der Lösung entspricht den Anforderungen moderner Praxisorganisation.