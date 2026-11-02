medondo holding AG: Restrukturierung und Entschuldung im Halbjahresbericht 2026

Die medondo holding AG kündigt eine umfassende Restrukturierung an. Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien umgewandelt, während die Strategie auf KI und Digitalisierung fokussiert wird.

Die medondo holding AG hat am 2. November 2026 ihren Konzern-Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert einen signifikanten Schritt in der Entschuldungsstrategie des Unternehmens durch die Umwandlung von Schuldtiteln in Eigenkapital sowie eine Neuausrichtung der operativen Geschäfte.

Entschuldung durch Wandlung von Anleihen

Zum Stichtag des 1. Januar 2025 belief sich das Volumen der ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (WSV) bei der medondo holding AG auf exakt 4.746.000 Euro. Im Verlauf des Jahres 2025 wurden WSV im Wert von 3.065.000 Euro von den Gläubigern in Aktien gewandelt. Zusätzlich wurden Beträge in Höhe von 434.000 Euro zurückgezahlt. Ein weiterer Betrag von 130.000 Euro zuzüglich Zinsen wurde am 1. März 2026 beglichen.

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Der verbleibende Bestand an WSV aus den Jahren 2021 und 2027 beträgt nunmehr 1.551.000 Euro. Diese Position wurde prolongiert und die Konditionen wurden modifiziert. Die neuen Bedingungen verpflichten die Anleihegläubiger dazu, ihre Rückzahlungsansprüche in Form einer Sachkapitalerhöhung einzubringen. Dabei erhalten sie Aktien der medondo holding AG als Gegenleistung.

Eine entscheidende Grundlage hierfür bildete die Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG. Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 mit der ISIN DE000A3H2XXX und dem WKN A3H208 stimmten den Vorschlägen der Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit zu. Die Aufforderung zur Stimmabgabe war bereits am 23. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Durch diese Zustimmung kann die medondo holding AG einseitig eine Pflichtwandlung in Aktien verlangen. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Halbjahresabschlusses am 2. November 2026 bestehen noch zusätzliche Darlehen in Höhe von 1,2 Millionen Euro zuzüglich Zinsen sowie Nachrangdarlehen in Höhe von 412.000 Euro zuzüglich Zinsen.

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Der Vorstand steht weiterhin im Austausch mit den Gläubigern. Ziel ist es, auch diese restlichen Darlehen im Rahmen einer Sacheinbringung in Aktien der medondo holding AG zu tilgen. Dies würde die Bilanzstruktur weiter festigen und die Abhängigkeit von Fremdkapital deutlich reduzieren.

Strategische Neuausrichtung und KI-Integration

Anfang des zweiten Quartals 2026 erkannte der Vorstand der medondo holding AG, dass der Aufbau des Direktvertriebs hinter den ursprünglichen Planungen zurückblieb. Gleichzeitig führte der rapiden technologischen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu einem drastischen operativen Umbruch für Softwareunternehmen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse leitete der Vorstand einen Restrukturierungsprozess auf Ebene der operativen Tochtergesellschaft medondo AG ein. Das primäre Ziel dieses Prozesses bestand darin, den operativen Betrieb auf einer kostengünstigeren Basis fortzuführen. Dies sollte die finanzielle Stabilität sichern und Ressourcen für Innovationen freisetzen.

Neben der Kostenreduktion wurde ein neuer Digitalvertrieb namens docdate entwickelt. Dieser Vertriebsschwerpunkt basiert auf Expertenunterstützung und zielt darauf ab, die Einstiegshürden für Arztpraxen bei der Digitalisierung zu senken. Das Produktangebot wurde dabei reduziert, und ein verändertes Bezahlmodell wurde eingeführt.

Diese Maßnahmen sollen explizit der zunehmenden Veränderung des Vertriebsprozesses durch KI-Technologie Rechnung tragen. Die Integration intelligenter Systeme soll die Effizienz steigern und den Kundenservice verbessern, während gleichzeitig die operativen Ausgaben kontrolliert werden.

Marketing-Offensive und neue Partnerschaften

Ein neuer Markenauftritt und die Umbenennung des Lead-Produkts von coordinator auf manager haben zu einer erhöhten Sichtbarkeit geführt. Die neue Web-Präsenz wurde SEO/GEO-optimiert gestaltet, um organische Reichweite zu maximieren. Eine Vielzahl angebotener und gut besuchter Webinare trug maßgeblich zur Generierung hoher Lead-Zahlen bei.

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Nach einer qualifizierenden Prüfung wurden diese Leads direkt an den Vertrieb übergeben. Diese strategische Fokussierung auf digitale Kanäle und qualifizierte Anfragen soll die Umsatzgenerierung effizienter gestalten als frühere Methoden. Die hohe Social-Media-Präsenz unterstützt diesen Ansatz kontinuierlich.

Zur Vervollständigung des Angebots hat die medondo holding AG eine Partnerschaft mit der Fabius medical GmbH geschlossen. Gemeinsam wird ein voll digitales und preisgünstiges Factoring-Angebot bereitgestellt. Dieses Modul wurde aufgrund umfangreicher Marktrecherchen identifiziert, da 60% bis 70% aller Arztpraxen Factoring-Dienstleistungen nutzen.

Das Factoring ist vollständig digital in das Produkt manager integriert. Für Arztpraxen ergibt sich daraus ein außerordentlich preisgünstiger Zugang zu dieser wichtigen Finanzdienstleistung. Die cloudbasierte Softwarelösung bleibt modular aufgebaut und unterstützt sowohl Praxen als auch Patienten bei der digitalen Organisation von Gesundheitsdaten.

Technologische Infrastruktur und Patientenzugang

Die 100%ige Kernbeteiligung medondo AG bietet weiterhin eine vollständig integrierte, cloudbasierte Softwarelösung an. Diese Lösung kann in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen modifiziert eingesetzt werden. Der besondere Fokus liegt dabei auf einer sicheren und effizienten Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patienten.

Das System erfüllt höchste Sicherheitsstandards im Umgang mit sensiblen Daten. Über ein persönliches Patientenportal erhalten Nutzer jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf ihre Gesundheitsakte. Transparente Einblicke in medizinische Informationen stärken das Vertrauen der Patienten in die digitale Versorgung.

Der cloudbasierte Ansatz ermöglicht eine nahtlose und flexible Versorgungskette. Die optimierte Zusammenarbeit zwischen Patienten und Ärzten wird durch die intuitive Bedienung der Plattform gefördert. Mit der Kombination aus entlasteter Bilanzstruktur und modernisierter Technologie positioniert sich die medondo holding AG für die nächste Wachstumsphase.