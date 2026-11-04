medondo holding AG stellt Turnaround-Plan für 2027 vor

Die medondo holding AG kündigt einen operativen Maßnahmenkatalog an. Der Fokus liegt auf KI-Produkten und einer Barkapitalerhöhung zur Entschuldung.

Der Vorstand der medondo holding AG hat am 4. November 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen umfassenden operativen Maßnahmenkatalog verabschiedet, der den strategischen Weg für den Turnaround im Jahr 2027 ebnen soll. Im Mittelpunkt dieser Neuausrichtung steht die konsequente Fokussierung auf künstliche Intelligenz (KI) sowie der Ausbau des Vertriebsnetzwerks für digitale Gesundheitslösungen.

Kapitalmaßnahmen und Finanzierung

Zu den zentralen Säulen des Plans gehören drei spezifische Kapitalmaßnahmen, die bereits heute vom Vorstand beschlossen wurden. Zunächst wird eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre durchgeführt. Das Grundkapital soll durch Ausgabe von bis zu 2.081.144 neuen Aktien um bis zu EUR 2.081.144,00 erhöht werden. Der Bezugspreis pro neuer Aktie beträgt exakt EUR 1,00, wobei das Bezugsverhältnis bei 1:1 liegt.

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Die Bezugsfrist ist voraussichtlich vom 16. November 2026 bis zum 4. Dezember 2026 angesetzt. Die Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts durch die BaFin wird für den 12. November 2026 angestrebt. Nicht bezogene Aktien sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mindestens zum Bezugspreis angeboten werden, was als Überbezug vorgesehen ist.

Zudem beschloss der Vorstand die Pflichtwandlung der Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3H2XXX; WKN: A3H208). Diese Wandlung erfolgt gemäß den am 8. bis 10. Oktober 2025 eingeführten Bedingungen. Gegenstand sind Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.551.000,00 zuzüglich aufgelaufener Zinsen in Höhe von bis zu EUR 62.464,95. Insgesamt können damit bis zu EUR 1.613.464,95 in bis zu 1.613.450 neue Aktien zum Betrag von EUR 1,00 gewandelt werden.

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Strategischer Fokus auf KI-Lösungen

Franz Kirschner, Vorstandsmitglied der medondo holding AG, betonte die Zuversicht, dass die neue strategische Ausrichtung auf KI-Software- und -Hardwarelösungen weitere Investoren begeistern wird. Ankerinvestoren haben bereits in einem Soft-Commitment Interessensbekundungen abgegeben. Dies unterstreicht die Marktreaktion auf die geplante Transformation des Geschäftsmodells.

Einer der Schwerpunkte der Nutzung des Nettoemissionserlöses ist der Einstieg in den Vertrieb KI-basierter Anwendungen in Zusammenarbeit mit Lizenzpartnern. Zudem ist die Konzeption eines Self-Check-In/-Out-Terminals sowie eines KI-Servers für Arztpraxen geplant. Diese Entwicklungen sollen gemeinsam mit einem führenden digitalen Automatisierungsunternehmen realisiert werden.

Weitere Verwendungszwecke des Emissionserlöses sehen die Entwicklung des Self-Check-In/-Out-Terminals für Arztpraxen vor, wofür circa 20 Prozent der Mittel allocated sind. Ein weiterer signifikanter Posten ist der Erwerb von Unternehmen im digitalen Gesundheitssektor im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie, ebenfalls mit circa 20 Prozent des Kapitals bedacht.

Entschuldung und Debt-to-Equity-Swap

Neben dem operativen Wachstum steht die finanzielle Stabilisierung im Vordergrund. Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen dient der Rückführung von Darlehen, wofür circa 30 Prozent der Einnahmen verwendet werden sollen. Dies geschieht parallel zu einer Sachkapitalerhöhung zur Einbringung bestehender Darlehen gegen Ausgabe neuer Aktien, auch bekannt als Debt-to-Equity-Swap.

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Bei diesem Swap werden Darlehensforderungen nebst aufgelaufenem Festzins von 6,0 % p.a. bis zum 1. November 2026 in neue Aktien eingewechselt. Bis zu insgesamt EUR 400.000,00 an Darlehen plus Zinsen werden gegen bis zu 426.144 neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 getauscht. Die Darlehensgeber haben ihre grundsätzliche Bereitschaft hierzu bereits erklärt.

Der verbleibende Anteil des Emissionserlöses fließt zu je circa 10 Prozent in die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sowie in den Ausbau des Kundensupports. Die laufende Verzinsung der Anleihe nach dem Stichtag beträgt 1,5 % p.a., welche bar ausgezahlt wird. Spitzenbeträge, die nicht in Aktien gewandelt werden, folgen ebenfalls der Barauszahlung.