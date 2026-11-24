Unabhängige Journalisten bewerten geleakte Rosstat-Daten neu: Die geschätzte Zahl der seit dem 24. Februar 2022 gefallenen russischen Soldaten liegt nun bei mehr als 700.000, Tendenz steigend.

Unabhängige russische Medienorganisationen haben eine alarmierende Neubewertung der Opferzahlen im Ukraine-Krieg vorgelegt. Die Portale Meduza und Mediazona kommen zu dem Schluss, dass die Kriegsführung von Wladimir Putin bereits mehr als 700.000 Menschen das Leben gekostet hat. Möglicherweise liegt die tatsächliche Zahl sogar bei über 720.000 Toten. Diese neue Schätzung basiert auf einer detaillierten Analyse von Daten, die ursprünglich von der russischen Statistikbehörde Rosstat stammen und öffentlich zugänglich wurden.

Auswertung geheimer Rosstat-Daten

Die Grundlage für diese dramatische Rechenbilanz bilden gehackte interne Dokumente der russischen Statistikbehörde. Bereits zuvor hatte die Zeitung BILD über diese Daten berichtet und aufgezeigt, dass im Schnitt täglich 517 Russen im Zusammenhang mit dem Konflikt ums Leben kommen. Unabhängige Journalisten haben diese Rohdaten nun tiefergehend ausgewertet, um die tatsächliche Tragweite der Verluste zu ermitteln. Die Portale Meduza und Mediazona konzentrierten sich dabei auf den Zeitraum vom 24. Februar 2022 bis Ende September 2022.

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Anhand der registrierten Toten in diesem ersten Abschnitt schätzen die Journalisten zunächst mehr als 490.000 Gefallene. Dies ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit, da das Meldesystem massive Verzögerungen aufweist. Viele Todesfälle werden erst mit erheblicher Verspätung offiziell erfasst. Wenn man diese zeitliche Lücke sowie die Statistik der Vermissten in die Berechnung einbezieht, steigt die geschätzte Gesamtzahl der Toten auf mehr als 700.000. Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass die Zahl mittlerweile sogar 720.000 übersteigen könnte.

Altersstrukturen und statistische Verzerrungen

Auch das russische Exilmedium Waschnyje Istorii hat die geleakten Rosstat-Daten separat untersucht und kommt auf 499.000 bereits erfasste Tote. Unter Berücksichtigung der verspäteten Registrierungen schätzen die dortigen Journalisten mindestens 611.000 Tote. Besonders erschreckende Details enthüllen die Altersdaten der Gefallenen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, waren mehr als 7000 Gefallene gerade einmal 18 oder 19 Jahre alt.

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Die Hälfte dieser jugendlichen Opfer starb demnach allein im Jahr 2025. Dies verdeutlicht die fortschreitende Intensivierung der Rekrutierung und des Einsatzes junger Männer. Trotz dieser extrem jungen Opfer zeigt die Gesamtentwicklung einen gegenteiligen Trend: Die gefallenen Soldaten werden im Durchschnitt immer älter. Lag ihr Durchschnittsalter im Jahr 2022 noch bei 33 Jahren, beträgt es inzwischen 40 Jahre. Dieser Anstieg spiegelt wahrscheinlich den Bedarf an erfahreneren Kämpfern sowie die Abnutzung der Truppenverbände wider.

Kontrast zu offiziellen Kremlin-Angaben

Die hohen Schätzungen unabhängiger Medien stehen in starkem Widerspruch zur offiziellen Linie des Kremls. Wie hoch die russischen Verluste tatsächlich sind, verschweigt die russische Regierung konsequent. Die letzte offizielle Angabe stammt vom 21. September 2022. Damals sprach der damalige Verteidigungsminister Sergei Schoigu von lediglich 5937 gefallenen russischen Soldaten. Diese Zahl ist in der heutigen Betrachtung durch die neuen Datenauswertungen historisch und statistisch widerlegt worden und dient nun als Referenzpunkt für die massive Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität.