UN-Prognose für 2050: Der Meeresspiegel steigt um bis zu 30 Zentimeter. Dies gefährdet Tourismus-Hochburgen wie Fidschi, die Malediven, Miami und die Bahamas durch Erosion und Salzwasser.

Die Vereinten Nationen (UN) haben in einer neuen Analyse die dramatischen Folgen des Klimawandels für die globale Tourismusindustrie dargelegt. Bis zum Jahr 2050 könnte das globale Niveau des Meeresspieels durchschnittlich um 15 bis 30 Zentimeter ansteigen. Diese Zahlen sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs, da bereits geringfügige Zunahmen verheerende Auswirkungen auf die Infrastruktur und das Ökosystem haben. Besonders die weltweit beliebtesten Urlaubsorte stehen vor einer Existenzbedrohung, da Sturmfluten weiter ins Landesinnere vordringen und Strände massiven Erosionsprozessen ausgesetzt sind.

Physikalische Mechanismen und UN-Prognosen

Ein höherer Meeresspiegel führt nicht nur dazu, dass Küstenlinien langsam ins Landesinnere zurückweichen. Die physikalischen Folgen sind vielfältig und betreffen sowohl die Landmassen als auch die lebenswichtige Infrastruktur der Betroffenen. Sturmfluten gewinnen an Kraft und Reichweite, sodass sie Siedlungen erreichen, die bisher als sicher galten. Zusätzlich führt die Eindringung von Salzwasser in die Grundwasserreserven zu einer ernsthaften Gefährdung der Trinkwasserversorgung in vielen Küstenregionen. Die Widerstandsfähigkeit von Hotels und lokalen Gemeinden wird dabei immer schwieriger und finanziell immer teurer zu gewährleisten.

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Gefährdung der pazifischen Inselgruppe Fidschi

Die Inselgruppe Fidschi stellt ein extremes Beispiel für die bereits jetzt spürbaren Veränderungen dar. Satellitenmessungen belegen, dass der Meeresspiegel in der Region bereits um vier bis fünf Millimeter pro Jahr steigt. Die NASA prognostiziert für die Messorte Suva-B und Lautoka im Zeitraum von 2020 bis 2050 einen medianen Anstieg um 18 Zentimeter. Für die Hauptstadt Suva bedeuten diese Daten, dass sie in den 2050er-Jahren durchschnittlich an 25 Tagen pro Jahr kritische Hochwasserstände überschreiten wird. Der UN-Bericht warnt sogar vor einer möglichen Extremzahl von 65 Tagen mit gefährlichen Wasserständen.

Klimarisiken für die Malediven und die Bahamas

Auch die Malediven sind stark von diesen Entwicklungen betroffen. Zwischen 1993 und 2015 lag der jährliche Anstieg hier bei durchschnittlich 3,4 Millimetern. Die Weltbank geht für die Zeit bis 2050 je nach Klimaszenario von einem weiteren Anstieg um weitere 20 bis 35 Zentimeter aus. Diese flachen Inseln sehen sich einem wachsenden Risiko durch Küstenerosion und Überschwemmungen gegenüber. Ähnlich kritisch sieht die Lage in den Bahamas aus, wo mehr als 80 Prozent der Landfläche weniger als einen Meter über dem mittleren Meeresspiegel liegen. Die UN prognostiziert, dass bis 2050 zehn bis zwölf Prozent des Staatsgebiets dauerhaft unter Wasser stehen könnten.

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Auswirkungen auf Miami und europäische Ziele

In der US-Küstenstadt Miami dringt Atlantikwasser durch den porösen Untergrund nach oben. Eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt, dass bis 2050 zusätzlich 340 bis 360 Quadratkilometer Land betroffen sein könnten. In Europa ist Venedig gefährdet, wo 2020 mehr als die Hälfte der Stadt nur zwischen 80 Zentimetern und 1,20 Metern über dem Meeresspiegel lag. Forscher erwarten bis 2100 einen Anstieg von 0,42 bis 0,81 Metern. Auch in den Niederlanden leben etwa elf Millionen Menschen in überflutungsgefährdeten Gebieten, wobei Südholland, Rotterdam, Den Haag, Zeeland, Groningen und Friesland besonders betroffen sind.

Zukunftsaussichten für den globalen Tourismus

Die gesammelten Daten verdeutlichen, dass der Klimaschutz und der Bau adaptiver Infrastruktur keine optionalen Maßnahmen mehr sind. Für die betroffenen Regionen bedeutet dies einen Wandel in der Planung und im Tourismusmanagement. Während einige Orte wie die Seychellen, vor deren Hauptinsel Mahé der Anstieg zwischen 1993 und 2019 bei 4,02 Millimetern pro Jahr lag, mit Anpassungen kämpfen, stehen andere vor noch größeren Herausforderungen. Die Kombination aus physikalischem Druck und ökonomischer Belastung wird die Reisegewohnheiten und die lokale Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten grundlegend verändern.