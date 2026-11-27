UN-Prognosen warnen: Bis 2050 steigt der Wasserspiegel um bis zu 30 cm. Folgen für Fidschi, Malediven, Bahamas und Miami sind kritisch.

Die Vereinten Nationen (UN) haben in einer aktuellen Analyse drastische Prognosen zum künftigen Verlauf des globalen Meeresspiegels veröffentlicht. Demnach wird das Niveau der Weltmeere bis zum Jahr 2050 durchschnittlich um zwischen 15 und 30 Zentimeter zunehmen. Diese physikalische Veränderung stellt für viele der weltweit bekanntesten und beliebtesten Urlaubsregionen eine existenzielle Bedrohung dar. Die Folgen beschränken sich dabei nicht auf ein langsame Zurückweichen der Küstenlinien, sondern umfassen komplexe ökologische und infrastrukturelle Krisen.

Kritische Hochwasser in Fidschi und Suva

Laut Satellitenmessungen ist der Anstieg vor der Inselgruppe Fidschi bereits aktuell messbar und beträgt dort etwa vier bis fünf Millimeter pro Jahr. Für den Zeitraum von 2020 bis 2050 prognostiziert die NASA für die spezifischen Messorte Suva-B und Lautoka einen medianen Meeresspiegelanstieg von 18 Zentimetern. Die Hauptstadt Suva wird voraussichtlich in den 2050er-Jahren durchschnittlich an 25 Tagen im Jahr kritische Hochwasserstände überschreiten. Dem UN-Bericht zufolge sind in diesem Szenario sogar bis zu 65 Tage mit solchen extremen Wasserständen möglich.

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Existenzrisiko für die Malediven und Bahamas

Auch die Malediven sind von der Entwicklung stark betroffen. Zwischen 1993 und 2015 wurde dort im Schnitt ein Anstieg von 3,4 Millimetern pro Jahr verzeichnet. Laut der Weltbank könnte das Wasser bis 2050 je nach Klimaszenario um weitere 20 bis 35 Zentimeter steigen. Für die extrem flachen Inseln bedeutet dies ein wachsendes Risiko durch Küstenerosion und Überschwemmungen. Ähnlich kritisch sieht die Lage auf den Bahamas aus, wo mehr als 80 Prozent der Landfläche weniger als einen Meter über dem mittleren Meeresspiegel liegen. Bis 2050 könnten laut den Vereinten Nationen zehn bis zwölf Prozent des gesamten Staatsgebiets dauerhaft unter Wasser stehen.

Infrastrukturelle Folgen in Miami und den USA

In der US-Küstenstadt Miami, die im Bundesstaat Florida liegt, dringt Atlantikwasser auch durch den porösen Untergrund nach oben. Eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie illustriert die Dimension der Gefahr: Bis 2050 könnten in Miami zusätzlich 340 bis 360 Quadratkilometer Land betroffen sein. Das Problem des porösen Kalksteins, der bei Sturmfluten Meerwasser in die flachen Grundwasservorräte eindringen lässt und so die Trinkwasserversorgung gefährdet, zeigt sich ebenfalls auf den Bahamas. Für Bewohner, Hotels und die lokale Infrastruktur wird es zunehmend schwieriger und kostspieliger, wirksame Schutzmaßnahmen gegen das eindringende Wasser zu etablieren.

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Gefährdung in Seychellen und Venedig

Auch im Indischen Ozean liegen Inseln niedrig und sind bedroht. Allein vor der Hauptinsel Mahé der Seychellen stieg der Meeresspiegel zwischen 1993 und 2019 im Durchschnitt um 4,02 Millimeter pro Jahr. Für die Zeit bis 2050 erwartet die Weltbank einen weiteren Anstieg von 19 Zentimetern, wobei ein Bereich von 13 bis 26 Zentimetern möglich ist. In Europa ist Venedig stark gefährdet: Mehr als die Hälfte der Stadt lag 2020 nur zwischen 80 Zentimetern und 1,20 Metern über dem Meeresspiegel. Forscher erwarten bis 2100 einen Anstieg von 0,42 bis 0,81 Metern.

Demografische Risiken in den Niederlanden

Die Auswirkungen des steigenden Wassers betreffen nicht nur insulare Staatengebilde, sondern auch dicht besiedelte Festlandregionen. Rund 60 Prozent der niederländischen Bevölkerung, was etwa elf Millionen Menschen entspricht, lebt in überflutungsgefährdeten Gebieten. Besonders betroffen sind Südholland mit der Region um Rotterdam und Den Haag, die Provinz Zeeland sowie Groningen und Friesland. Für Einwohner dieser Regionen wird der Schutz der bestehenden Infrastruktur zu einer der größten finanziellen und logistischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte.