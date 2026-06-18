Das Mega 90er Live Open Air am 23./24. Juni verwandelt das Plache‑Stadion in Eisenhüttenstadt in ein Musik‑Festival mit Captain Jack, Loona, Oli P und einem besonderen Auftritt von DJ‑Legende Paul van Dyk. Gleichzeitig nutzt Lok Leipzig den Hartplatz für Veranstaltungen und erzielt dank Mieteinnahmen rund 10 000 Euro pro Event.

Am Freitag, den 23. Juni, wird das traditionsreiche Plache‑Stadion in Eisenhüttenstadt erneut zum pulsierenden Herz der Stadt, denn ab 17 Uhr startet das Mega 90er Live Open Air.

Das Publikum wird dort ein lautes und farbenfrohes Open‑Air‑Erlebnis erwarten, das weit über das übliche Sport‑ oder Vereinsleben hinausgeht. Auf der Hauptbühne stehen drei Acts, die das Publikum in die 90er‑Jahre zurückversetzen und gleichzeitig mit frischen Beats begeistern: Captain Jack, das legendäre Dance‑Duo, das mit seinen eingängigen Hooks immer noch für ausgelassene Stimmung sorgt; Loona, deren Hit "Vamos a la Playa" die Menge zum Mitsingen und Tanzen animiert; sowie der aufstrebende Pop‑Rapper Oli P, der mit "Flugzeuge im Bauch" ein modernes Klangbild liefert, das die Jugend von heute anspricht.

Die Kombination aus nostalgischem Euro‑Dance, spanischen Sommerklängen und zeitgemäßem Rap schafft ein abwechslungsreiches Bühnen‑Line‑up, das sowohl ältere Fans als auch jüngere Besucher begeistert. Der Samstag, der 24. Juni, bietet den Gästen dann einen absoluten Kracher: Der weltweit berühmte Star‑DJ Paul van Dyk, 54 Jahre alt und in Eisenhüttenstadt geboren, übernimmt den Turntables‑Posten und verleiht dem Festival ein internationales Highlight.

Van Dyk, der nicht nur als DJ, sondern auch als Musikproduzent große Erfolge feiern kann, hat bereits Remixe für Stars wie Justin Timberlake, New Order und U2 produziert. Seine eigenständige Hymne "For An Angel" aus dem Jahr 1998 gilt bis heute als einer der eingängigsten Trance‑Tracks aller Zeiten und wird im Rahmen des Auftritts sicherlich erneut zu einem kollektiven Ohrwurm für das Publikum.

Der Auftritt des Berliner DJ‑Königs verleiht dem Open‑Air eine zusätzliche Dimension, weil er das dänische Publikum mit energetischen Beats versorgt, die sowohl die Liebhaber von House‑ und Trance‑Klängen als auch die Tanzbegeisterten aus der Region in ihren Bann ziehen. Hinter den musikalischen Acts steht die wirtschaftliche und kulturelle Nutzung des Plache‑Stadions, die in den letzten Jahren immer wieder neue Facetten erhalten hat.

Der lokale Fußballverein Lok Leipzig vermietet den Hartplatz vor der Trainingshalle - ein Gebiet, das normalerweise als Parkplatz für Spielbesucher dient - bereits seit längerem für öffentliche Veranstaltungen. Die Vermietung hat sich als lukrative Einnahmequelle erwiesen: Pro Event werden rund zehn tausend Euro Miete eingenommen, was dem Verein ermöglicht, Infrastruktur zu modernisieren und Jugendprogramme zu finanzieren. In der Vergangenheit fanden dort das farbenprächtige Holi‑Festival, die legendäre Mallorca‑Party des vergangenen Jahres sowie diverse lokale Feste statt.

Durch das Mega 90er Live Open Air wird das Stadiongelände nun zusätzlich einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, das bisher wenig Berührungspunkte mit dem Sportverein hatte. So entsteht eine synergetische Verbindung zwischen sportlicher Begeisterung und kultureller Vielfalt, die nicht nur die Wirtschaftskraft der Region stärkt, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Bürgern von Eisenhüttenstadt nachhaltig fördert





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