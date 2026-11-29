Verkehrskollaps am ersten Adventssamstag in Düsseldorf! Rund um die Weihnachtsmärkte und die Kö ging nichts mehr. Die Polizei musste Straßen sperren.

Mega-Stau am ersten Adventssamstag in Düsseldorf. Rund um die Weihnachtsmärkte ging zeitweise gar nichts mehr. Zeitweise ging gar nichts mehr! Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt hat es am ersten Adventssamstag unzählige Menschen in die Düsseldorfer Innenstadt gezogen. Schon zur Mittagszeit war das Verkehrsaufkommen derart gewaltig, dass es im gesamten Innenstadtbereich zu erheblichen Beeinträchtigungen kam. Besonders schlimm erwischte es die Bereiche rund um die Heinrich-Heine-Allee und den Grabbeplatz. Die eingesetzte Polizei musste mit umfangreichen Sperrmaßnahmen eingreifen.

An der Königsallee, dem Kö-Bogen-Tunnel, dem Grabbeplatz sowie am Carlsplatz wurde abgeriegelt – dadurch konnte der Rückstau in diesen Bereichen zumindest etwas verringert werden. Doch am Nachmittag folgte der totale Kollaps: Weil die Parkhäuser voll ausgelastet waren, bildeten sich in den Zufahrtsbereichen massive Rückstaus. In weiten Teilen rund um dieDamit Fußgängerinnen und Fußgänger im Chaos überhaupt noch sicher die Straßenseiten wechseln konnten, setzte die Polizei Verkehrskadetten und Verkehrskadettinnen ein.

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Sie ermöglichten an vielen Ampeln und Fußgängerfurten ein geordnetes Überqueren der Fahrbahn. Erst am Abend entspannte sich die Lage langsam. Gegen 19.15 Uhr konnten die temporären Sperrungen im Bereich Königsallee, Carlsplatz und Kö-Bogen-Tunnel wieder aufgehoben werden. An der Heinrich-Heine-Allee blieben die Sperrmaßnahmen jedoch weiter bestehen, der Einsatz dauerte bis 22 Uhr an.