Er ist noch erfolgreicher als „Bohemian Rhapsody“ und „Oppenheimer“: „Michael“ ist der größte Blockbuster im Biopic-Genre. Jetzt gibt es den Kassenschlager über Michael Jackson als zeitlich limitierten Deal im Heimkino.

Er ist noch erfolgreicher als „Bohemian Rhapsody“ und „Oppenheimer“: „Michael“ ist der größte Blockbuster im Biopic-Genre. Jetzt gibt es den Kassenschlager über Michael Jackson als zeitlich limitierten Deal im Heimkino.

Mit seiner Musik stellte er zahlreiche Chartrekorde auf – und posthum holte sich Michael Jackson nun auch einen Filmrekord: Das im April 2026 gestartete Drama, basierend auf Votings von mehr als 25.000 verifizierten Kinobesucher*innen. Gleichwohl beweist ein Kritiken-Durchschnittswert von 38 Prozent auf derselben Seite, dass der Milliarden-Dollar-Hit bei der Fachpresse nicht gerade für Begeisterung sorgte.

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Als Extras gibt es auf Blu-ray und in der 4K-Edition unter anderem ein Making Of und eine Featurette über Hayvenhurst, Michael Jacksons über 80 Ar großes Anwesen, in dem er von 1971 bis 1988 lebte, bevor er auf die Neverland Ranch übersiedelte. Weiteres Bonusmaterial enthüllt wiederum, wie Hauptdarsteller) wuchs als achtes von zehn Kindern unter der strengen Führung seines Vaters Joe auf und wurde dank seiner Ausstrahlung, seines tänzerischen Könnens und seiner klaren Singstimme rasch zum Mittelpunkt der Hit-Combo Jackson 5.