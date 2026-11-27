Sieben Aktien mit einem KGV unter 7 bieten laut Analysten hohes Kurspotenzial. Anleger sollten jedoch vorsichtig wegen negativem Momentum sein.

Diese sieben Aktien sind nicht nur mit einem KGV von unter 7 sehr niedrig bewertet, sondern haben auch noch laut der Einschätzung der Analysten enormes Kurspotenzial.

Hier lohnt sich ein Blick für Schnäppchenjäger. Wer auf der Suche nach günstigen Aktien ist, der hat oft ein Problem: Nur weil die Titel eine niedrige Bewertung haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie steigen müssen. Wesentlich bessere Chancen haben Anleger, wenn auch die Analysten optimistisch für die günstigen Werte sind.

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Dann ist der Markt zumindest auf die potenzielle Unterbewertung aufmerksam geworden.7 Aktien mit KGV unter 10 und bis zu 193 % Upside Entsprechend lohnt sich ein genauerer Blick auf diese sieben Aktien, die laut den Daten der Plattform TipRanks hohes Kurspotenzial laut Analysten haben und außerdem eine niedrige Bewertung:Corteva entwickelt und vertreibt Saatgut sowie Produkte zum Schutz von Nutzpflanzen. Constellium verarbeitet und recycelt Aluminium zu Produkten für die Luftfahrt-, Automobil- und Verpackungsindustrie.