Mega-IPOs und geopolitische Risiken belasten Aktienmärkte kurzfristig

Steve Brice von Standard Chartered warnt vor kurzfristigen Marktbelastungen durch anstehende Mega-Börsengänge im KI- und Technologiesektor sowie anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten. Robuste US-Arbeitsmarktdaten könnten jedoch vorübergehend stützen.

Zunächst bringen die erwarteten Mega-Börsengänge, insbesondere im Technologie- und Raumfahrtsektor, eher Belastungen als Rückenwind für die Aktienmärkte mit sich. Steve Brice, Global Chief Investment Officer für Wealth Solutions bei Standard Chartered , erklärte, dass der Markt die enorme Größe dieser Börsengänge zunächst verarbeiten müsse.

Es wird einige Herausforderungen bei der Aufnahme dieser IPOs durch den Markt geben, und eine gewisse Verbreiterung findet in der Regel zwar statt, aber sie erfolgt nicht unbedingt völlig reibungslos, sagte Brice gegenüber CNBC. Gemeint ist damit, dass Anleger erhebliche Mittel in die neuen Börsenstars umschichten könnten. Dadurch könnte anderen Aktien kurzfristig Liquidität entzogen werden, was die breiten Aktienmärkte vorübergehend unter Druck setzen würde. Er sei im Moment nicht super, super optimistisch, erklärte Brice weiter.

Mit Blick auf die kommenden Monate ergänzte der Investmentchef: Wir könnten im Verlauf der Sommermonate eine gewisse Schwäche sehen. Neben den bevorstehenden Mega-IPOs verweist Brice dabei auch auf die geopolitischen Risiken. Zwar hat das jüngste Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten vorerst gemildert und den Druck auf den Energiemarkt reduziert. Dennoch bleibt abzuwarten, wie nachhaltig die Einigung ist und ob geopolitische Unsicherheiten die Stimmung an den Börsen erneut belasten könnten.

Nach Einschätzung von Standard Chartered könnten zunächst robuste US-Arbeitsmarktdaten die Märkte noch stützen. Sollten sich die geopolitischen Spannungen jedoch wieder verschärfen, beispielsweise wenn das Friedensabkommen unerwartet scheitert und die Straße von Hormus bis zum Ende des Sommers geschlossen bleibt, könnte sich das Bild schnell ändern.

Die Lagerbestände werden in rasantem Tempo abgebaut - nicht nur bei physischem Rohöl, sondern auch bei Petrochemikalien, Harnstoff und verschiedenen Einsatzstoffen für den Produktionszyklus weltweit, warnte Brice laut Investing.com einige Tage vor dem Friedensabkommen mit Blick auf die Entwicklung der Rohstoffmärkte. Trotz seiner kurzfristigen Zurückhaltung bleibt der Investmentstratege für die langfristige Entwicklung optimistisch. Mögliche Kursrückgänge könnten nach seiner Einschätzung sogar attraktive Einstiegsmöglichkeiten für langfristig orientierte Anleger bieten.

Gerade wenn die erwarteten KI-Börsengänge für vorübergehende Marktverwerfungen sorgen, könnten Investoren später von günstigeren Bewertungen profitieren. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte





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