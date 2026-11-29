Zur Megahochzeit der Tochter des indischen Politikers Anant Singh hatten die Organisatoren rund 400.000 Gäste erwartet. In Nadwan stauten sich die Autos über Kilometer, und am Buffet flogen Teller in die Menge. Wie viele Menschen am Ende kamen, ist umstritten: Eine unabhängige Zählung fehlt, und die Schätzungen reichen von 200.000 bis 700.000.

Megahochzeit: Indischer Politiker plante mit 400.000 Gästen – dann flogen am Buffet Teller in die Menge Kilometerlange Staus, Essen auf Karton, ein unterbrochenes Pferderennen. Die Feier in Nadwan geriet aus den Fugen.

Schätzungen reichen von 200.000 bis 700.000. In Indien sorgt eine Megahochzeit weiter für Debatten. Der Hintergrund: Vor wenigen Tagen hatte Shivangi Singh geheiratet, die jüngere Tochter des Abgeordneten Anant Singh. Das selbst für den Megastaat ungewöhnliche Event fand im Dorf Nadwan im Distrikt Patna im indischen Bundesstaat Bihar statt.

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Schon vor dem Fest hatte Singh angekündigt, willkommen sei auch, wer keine Einladungskarte habe.200.000 oder 700.000 Gäste? Die Schätzungen klaffen auseinander Die Nachrichtenagentur AFP meldete rund 400.000 Gäste. Laut dem Guardian-Bericht stammt diese Zahl aber von Munna Singh, einem Vertrauten des Gastgebers, und nicht von einer unabhängigen Stelle. An Aufwand mangelte es nicht.