Megan Is Missing: Horror-Sequel 'Evil Never Dies' erscheint gratis auf Instagram

Nach 15 Jahren erscheint das Sequel zum verstörenden Film 'Megan Is Missing' kostenlos auf Instagram. Regisseur Michael Goi nutzt das Format für mehr Intensität.

Der umstrittene Horrorfilm ' Megan Is Missing' erhält nach 15 Jahren eine direkte Fortsetzung. Der Regisseur Michael Goi veröffentlicht das Projekt unter dem Titel ' Megan Is Missing: Evil Never Dies' vollständig und kostenlos auf der Plattform Instagram.

Das Sequel besteht aus insgesamt 36 Episoden, die auf dem Instagram-Account @seemeganismissing abrufbar sind. Goi nutzt das horizontale Format der App bewusst, um die Zuschauer noch näher an die dargestellten Ereignisse heranzuführen und die Intensität zu steigern.

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Erzählstruktur und Besetzung im Detail

Im Gegensatz zum Original spielen die ursprünglichen Hauptdarsteller Rachel Quinn und Amber Perkins in der Fortsetzung Versionen ihrer selbst. Beide Schauspielerinnen werden in der Handlung in einen Podcast eingeladen, was den Ausgangspunkt für die darauffolgenden Ereignisse bildet.

Die Handlung wird durch den Moderator des Podcasts vorangetrieben, der als zwielichtige Gestalt charakterisiert ist. Er verfolgt mit seinen Aktionen düstere Absichten, die die Figuren in eine neue, bedrohliche Lage stürzen. Die Darsteller agieren hierbei als direkte Schnittstelle zwischen der fiktiven Welt und dem echten Leben der Zuschauer.

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Begründung des Regisseurs Michael Goi

Michael Goi begründet seine Entscheidung für eine Fortsetzung damit, dass ihn Fans jahrelang gebeten hätten, die Geschichte fortzuführen. Er nannte jedoch keinen geeigneten Zeitpunkt für ein solches Projekt, bis er die Möglichkeiten moderner Social-Media-Plattformen erkannte. 'Bis jetzt' sei der richtige Moment gekommen, so Goi in einer_statement_ zur Motivation des Projekts.

Goi erklärt weiterhin, dass das Instagram-Format es ihm ermöglicht, das Hochformat gezielt einzusetzen. Dadurch rücken die Zuschauer den dargestellten Schrecken physisch näher. Die Absicht besteht darin, das Geschehen um die Figuren intensiver miterleben zu lassen und eine direktere emotionale Verbindung zum Grauen herzustellen.

Vergangenheit und virale Verbreitung des Films

Der erste Teil von 'Megan Is Missing' wurde ursprünglich 2011 veröffentlicht. Damals fand der Film nur wenig Beachtung in der breiten Öffentlichkeit. Er handelt von den Highschool-Schülerinnen Megan und Amy, deren Leben in einen Albtraum verwandelt wird, nachdem Megan online Kontakt zu einem Fremden aufgenommen hat.

Die Erzählung wird über Found-Footage-Material dargestellt, was die Geschichte extrem nahbar und damit für viele Zuschauer verstörend macht. Diese Darstellungsmethode geriet bis 2020 größtenteils in Vergessenheit, als der Streifen plötzlich auf Social-Media-Plattformen wie TikTok viral ging.

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Reaktionen und Warnungen der Vergangenheit

Die erneute virale Verbreitung löste einen medialen Aufschrei aus. User:innen produzierten zahlreiche Reaction-Videos, die den Film als beinahe traumatisierend empfanden. Die expliziten und schockierenden Clips verstörten reihenweise Nutzer:innen, was zu kontroversen Diskussionen über die Grenzen des Kinos führte.

Sogar Regisseur Michael Goi sah sich damals gezwungen, zu Wort zu melden und klare Warnungen auszusprechen. Er riet dringend davon ab, den Film mitten in der Nacht oder allein anzuschauen. Zudem gab er eine genaue Zeitangabe: Wenn die Meldung 'Foto Nummer eins' erscheint, hätten Zuschauer etwa vier Sekunden Zeit, den Film auszuschalten, bevor sie Inhalte sähen, die sie nicht sehen möchten.

Kontroversen und Einordnung ins Extreme Cinema

Während der Erstveröffentlichung gab es erhebliche Kontroversen darüber, ob ein solcher Film notwendig war. Kritiker und Zuschauer waren sich unsicher, wo die Grenze zwischen Kunst und der unverblümten, problematischen Darstellung von Gewalt liegt.

Der Film wurde bis zur Wiederentdeckung 2020 oft dem Bereich 'Extreme Cinema' zugeordnet. Themen wie Folter, Kindesmissbrauch und die Sexualisierung von Teenagerinnen standen im Fokus der Kritik. Die Fortsetzung 'Evil Never Dies' setzt diese Provokation fort, indem sie die Kritik am ersten Teil an den Sozialen Medien durch die Veröffentlichung auf Instagram auf die Spitze treibt.