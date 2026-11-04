Megan Is Missing Sequel: Evil Never Dies auf Instagram

Der verstörende Horrorfilm Megan Is Missing erhält 15 Jahre nach seinem Erscheinen eine Fortsetzung. Das Sequel Evil Never Dies wird exklusiv und kostenlos auf Instagram veröffentlicht. Der Originalregisseur nutzt das Format für maximalen Schock.

Der Horrorfilm Megan Is Missing, der seit 15 Jahren für enorme Empörung sorgt, erhält mit dem Titel Evil Never Dies eine direkte Fortsetzung. Regisseur Michael Goi hat diese Neuheit gemeinsam mit den Originaldarstellerinnen Rachel Quinn und Amber Perkins über die Social-Media-Plattform Instagram veröffentlicht. Das Projekt ist dabei vollständig kostenlos zugänglich und folgt einem episodischen Format.

Regisseur nutzt Instagram-Format

Michael Goi steht hinter der Produktion Evil Never Dies und nutzt die technischen Spezifika der Plattform gezielt als künstlerisches Mittel. Er begründet die Wahl des Hochformats damit, dass es die Zuschauerinnen und Zuschauer noch näher an den dargestellten Schrecken heranzuführt. Durch die mobile Darstellung sollen die Ereignisse um die Figuren intensiver und unmittelbarer miterlebt werden. Goi erklärte, dass er jahrelang Bitten nach einer Fortsetzung erhalten habe, der richtige Moment sich jedoch erst jetzt bot.

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Handlung und Besetzung im Fokus

In der Fortsetzung treten Rachel Quinn und Amber Perkins als Versionen ihrer selbst auf. Beide Figuren wurden zu einem Podcast eingeladen, dessen Moderator sich jedoch als zwielichtige Gestalt entpuppt und düstere Absichten hegt. Der erste Film von 2011 konzentrierte sich auf die Highschool-Schülerinnen Megan und Amy, deren Leben in einen Albtraum mündet, nachdem Megan online Kontakt zu einem Fremden aufgenommen hatte. Die Geschichte wurde damals über Found-Footage-Material dargestellt, das als extrem nahbar und verstörend wahrgenommen wurde.

Soziale Medien als zentrales Thema

Die Veröffentlichung auf Instagram ist dabei eine ironische Geste, da der erste Film heftig für seine Darstellung der Sozialen Medien kritisiert wurde. Goi treibt diese Kritik mit dem Sequel auf die Spitze, indem er die gleiche Plattform nutzt, die in der Handlung als Gefahr dargestellt wird. Während der Streifen im Jahr der Erstveröffentlichung kaum Beachtung fand, erlangte er 2020 durch virale Reaction-Videos auf TikTok und anderen Plattformen beinahe berüchtigte Bekanntheit. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer wurden durch die expliziten und beinahe traumatisierenden Clips aufgeschreckt.

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Kontroverse und extreme Reaktionen

Sowohl Kritiker als auch das Publikum waren bei der ursprünglichen Veröffentlichung unschlüssig, ob ein solcher Film notwendig war. Es gab große Debatten darüber, wo die Grenze zwischen Kunst und der unverblümt-problematischen Darstellung von Gewalt, Folter sowie Kindesmissbrauch und der Sexualisierung von Teenagerinnen liegt. Der Film landete daher im Bereich des Extreme Cinema und geriet bis zur Wiederentdeckung 2020 größtenteils in Vergessenheit. Auf der Bewertungsapp Letterboxd reichten die Kommentare von Wünschen, den Film zu verbrennen, bis hin zu der Aussage, dieser verdammte Film hätte es niemals geben dürfen.

Warnungen und zukünftige Schritte

Berichte warnen dringend davor, den Film nachts oder allein anzusehen. Es gibt Hinweise darauf, dass bei bestimmten Meldungen wie dem Foto Nummer eins nur sehr kurze Zeit für die Reaktion verbleibt. Die Fortsetzung Evil Never Dies wird weiterhin in Episoden und Teasern auf den sozialen Medien veröffentlicht. Dies ermöglicht es dem Team, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten und die intensive Auseinandersetzung mit den Themen Cybermobbing und digitaler Sicherheit fortzusetzen.