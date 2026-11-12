Megaspeed erklärt sich zur Kooperation mit US-Behörden bereit. Das Unternehmen untersucht seine GPU-Exporte nach einem Skandal, der Jensen Huang betrifft.

Das in Singapur ansässige Technologieunternehmen Megaspeed hat nach der öffentlichen Enthüllung seiner Verstrickung in den Sex-Skandal um den Nvidia -Chef Jensen Huang erstmals eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, umfassend mit den amerikanischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Unbedenklichkeit seiner Geschäftspraktiken zu klären. Der Fokus dieser Untersuchungen liegt primär auf möglichen Risiken für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten, die durch den Handel mit hochsensibler Halbleitertechnologie entstanden sein könnten.

Megaspeed kooperiert mit US-Behörden

Megaspeed betont in seiner Erklärung ausdrücklich, dass die Einhaltung der US-Exportkontrollgesetze für das Unternehmen höchste Priorität genießt. Das Tech-Unternehmen versichert, diese regulatorischen Vorgaben außerordentlich ernst zu nehmen und fundamentale Compliance-Standards einzuhalten. Die Firma erklärt weiter, entschlossen zu sein, konstruktiv und transparent mit den zuständigen US-Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um etwaige Bedenken aus der Welt zu schaffen und das Vertrauen in die eigenen Geschäftsmodelle wiederherzustellen.

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Hintergrund des Skandals um Jensen Huang

Der Druck auf das Unternehmen resultiert direkt aus der Affäre, in die Jensen Huang verwickelt ist. Bekannt wurde, dass Megaspeed die mutmaßliche China-Spionin Alice Huang beschäftigte, bevor der Skandal öffentlich wurde. Nach Angaben von US-Geheimdienstinformationen arbeitete Alice Huang, die früher als Führungskraft bei Megaspeed tätig gewesen sein soll, auch für chinesische Geheimdienste. Die chinesische Regierung in Peking weist die damit verbundenen Vorwürfe kategorisch als unbegründete Spekulation zurück und bestreitet jede Verwicklung staatlicher Agenten in private oder geschäftliche Angelegenheiten westlicher Technologiekonzerne.

Unabhängige Überprüfung der GPU-Exporte

Um mögliche Zweifel an den eigenen Geschäftspraktiken ausräumen zu können, hat Megaspeed nach eigenen Angaben eine führende US-Anwaltskanzlei eingeschaltet. Diese externe Kanzlei soll eine umfassende Bestandsaufnahme der Grafikprozessoren (GPUs) von Megaspeed durchführen und unabhängig überprüfen, ob das Unternehmen die strengen amerikanischen Exportkontrollbestimmungen tatsächlich einhält. Diese Maßnahme dient dazu, die Integrität der Lieferkette und die Rechtmäßigkeit des Transfers kritischer Halbleitertechnologien nachvollziehbar zu machen und so regulatorische Sanktionen abzuwenden.

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Auswirkungen auf Nvidia und den Markt

Die Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI zu den Affären des 63-jährigen Nvidia-Chefs, von denen inzwischen zwei bekannt sind, haben die Statik des weltweit wertvollsten Halbleiterunternehmens ins Wanken gebracht. Diese Entwicklung sorgt für erhebliche Unruhe im gesamten Technologiesektor, da die Reputation und rechtliche Stabilität eines Marktführers direkt mit seinen Partnern und der Einhaltung globaler Standards verknüpft ist. Das Wall Street Journal berichtet, dass der Chip-Weltmarktführer bereits Vorbereitungen für die Entlassung des Konzernchefs trifft, was tiefgreifende Konsequenzen für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens haben wird.

Kooperation mit dem Bureau of Industry and Security

Bereits vor der öffentlichen Stellungnahme hat Megaspeed nach eigenen Angaben bei Kontrollen durch das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums kooperiert. Das Unternehmen stellt klar, dass man bereit ist, mit jeder anderen zuständigen US-Regierungsbehörde uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. Diese proaktive Haltung soll signalisieren, dass Megaspeed keine rechtlichen Bedenken hat und den Willen zur vollständigen Transparenz bei der Überprüfung seiner Exportaktivitäten und Kundenbeziehungen mit sich bringt, insbesondere im Kontext der aktuellen geopolitischen Spannungen.