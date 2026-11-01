Meghan Markle: Schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle und britische Ermittlungen

Neue Erkenntnisse zu Vorwürfen gegen Thomas Markle. Ein alter Brief und polizeiliche Durchsuchungen werfen Fragen zur britischen Justiz auf. Details zur aktuellen Lage.

Im Jahr 2019 überreichte Scotland Yard der britischen Herzogin Meghan Markle ein handschriftliches Dokument mit schwerwiegenden Anschuldigungen gegen ihren Vater. Dieser sieben Seiten lange Brief wurde der Öffentlichkeit damals nicht zugänglich gemacht. Erst jetzt wird deutlich, dass der Umgang mit diesen Hinweisen in den britischen Sicherheitsbehörden kritisch geprüft wird. Die Vorwürfe betreffen sexuelle Gewalt und den Kontakt mit Minderjährigen.

Sicherheitsexperten bremsten die Herzogin

Laut Berichten der britischen Zeitung Daily Mail wollte Meghan im Januar 2019 die schweren Vorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle an die Öffentlichkeit bringen. Ein Mitglied des königlichen Personenschutzes soll sie damals jedoch davon abgehalten haben. Der Leibwächter riet ihr, die Angelegenheit den Ermittlungsbehörden zu überlassen. Es wurde betont, dass die eigenen Teams die Untersuchung der Hinweise übernehmen würden.

Also read Thomas Markle: Staatsanwaltschaft schließt Anklage nicht aus

Die Herzogin, die heute 45 Jahre alt ist, soll diesen Rat befolgt und sich zurückgehalten haben. Der Brief stammte nicht von Thomas Markle selbst, sondern von seiner ersten Ehefrau Roslyn Loveless. Sie war im Jahr 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben. In dem Dokument erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. Die königlichen Sicherheitskräfte prüften das Schreiben und leiteten es anschließend zur Kenntnisnahme an das Büro von Harry und Meghan im Kensington-Palast weiter. Es wurde kein Fall an andere Ermittlungsbehörden weitergegeben.

Durchsuchungen in Mexiko und den Philippinen

Inzwischen nehmen die Ermittlungen zu internationaler Brisanz zu. Für neue Details sorgte eine Durchsuchung in Mexiko. Ermittler besuchten einen ehemaligen Lagerraum der Firma Tin Rosarito. Dabei wurden Computer, USB-Sticks und Videokassetten sichergestellt. Es ist noch unklar, ob sich unter den beschlagnahmten Gegenständen strafrechtlich relevantes Material befindet. Die forensische Auswertung steht noch aus.

Advertisement

Gleichzeitig laufen Untersuchungen auf den Philippinen. Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr., der heute 60 Jahre alt ist, hat nach eigenen Angaben Material aus dem Besitz seines Vaters an die örtliche Polizei übergeben. Digitale Geräte wurden sichergestellt und sollen auf illegale Inhalte hin analysiert werden. Die philippinische Polizei ermittelt gegen den Vater der Herzogin wegen des Verdachts auf Besitz kinderpornografischen Materials.

Inhalt der Anschuldigungen von Roslyn Loveless

Im Mittelpunkt der aktuellen Debatten steht der Brief von Roslyn Loveless aus dem Jahr 2019. Darin beschuldigte sie ihren Ex-Mann des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Sie behauptete zudem, er sei regelmäßig auf die Philippinen und nach Thailand gereist. Laut den Angaben der Autorin habe er dort sexuelle Kontakte mit Zwölfjährigen für legal gehalten.

Thomas Markle, der heute 82 Jahre alt ist, weist sämtliche Anschuldigungen kategorisch zurück. Er bezeichnet die Vorwürfe als kranke Lügen. Die Verbindung zwischen dem Vater und seiner Tochter war einst eng. Nach der Trennung seiner Eltern verbrachte Meghan viel Zeit bei ihm. Er unterstützte ihren Traum, Schauspielerin zu werden. Heute ist das Verhältnis zwischen den beiden völlig zerrüttet.

Kritik am Verhalten von Scotland Yard

Der besondere Fokus der aktuellen Debatte liegt auf dem Vorgehen von Scotland Yard. Die zentrale Londoner Polizeibehörde muss nun klären, warum die Hinweise aus dem Jahr 2019 nicht an andere Stellen weitergegeben wurden. Erst die Auswertung des sichergestellten Materials wird zeigen, ob sich die schweren Vorwürfe erhärten lassen. Die Überprüfung des damaligen Umgangs mit den Hinweisen läuft parallel zu den internationalen Ermittlungen. Die Öffentlichkeit wartet auf transparente Aufklärung der Vorfälle.