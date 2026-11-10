Meghan Markle spricht nicht am Lost Screen Memorial wegen Vater-Skandal

Herzogin Meghan Markle tritt in Brüssel nicht auf, da ihrem Vater Thomas Markle Sr. Pädophilie-Vorwürfe gemacht werden. Prinz Harry hält die Rede allein.

Herzogin Meghan Markle nimmt am Dienstag, dem 10. November, nicht an der geplanten Redeveranstaltung im Brüssler Europäischen Parlament teil. Die ursprüngliche Teilnahme der britischen Thronfolgerin war für einen Auftritt zum Thema Jugendschutz im digitalen Raum vorgesehen. Aufgrund der aktuellen, schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihren leiblichen Vater entscheidet sie sich nun für eine Distanzierung von der öffentlichen Bühne, während ihr Ehemann die Veranstaltung allein bestreitet.

Absage und Verbleib im Brüssler Programm

Meghan Markle hat ihren Auftritt offiziell abgesagt, da sie sich nach Auskunft ihrer Sprecherin emotional noch nicht in der Lage sieht, vor Publikum zu sprechen. Die Herzogin verlässt jedoch nicht die belgische Hauptstadt, sondern bleibt als Gast anwesend. Ein Vertreter des Fürstenpaares bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass Meghan Markle den Termin in Brüssel weiterhin wahrnimmt, ohne jedoch selbst das Wort zu ergreifen. Damit tritt Prinz Harry die Nachfolge der Ehefrau an, um die geplante Ansprache zu halten.

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Themenschwerpunkt und historische Kontextualisierung

Das Programm der Veranstaltung konzentriert sich auf das "Lost Screen Memorial", eine Gedenkinstallation, die sich mit den tödlichen Folgen von Online-Gefahren auseinandersetzt. Diese im Jahr 2018 gegründete Organisation dokumentiert Fälle, in denen Familien den Tod ihrer Kinder mit Schäden durch soziale Medien und Internetnutzungen verknüpfen. Die Installation besteht aus 50 leuchtenden Elementen, die wie Smartphone-Bildschirme gestaltet sind und die Sperrbildschirm-Fotos verstorbener Jugendlicher zeigen. Die Reden sollen die Schicksale der betroffenen Familien in den Vordergrund stellen und politische Konsequenzen für eine sicherere digitale Umgebung einfordern. Für das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, stellt dieser Termin eine besondere emotionale Belastung dar, da Kinder- und Jugendschutz zu ihren zentralen gemeinnützigen Projekten zählt.

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Strafrechtliche Anklage gegen Thomas Markle Senior

Der Hintergrund für die Absage liegt in der aktuellen juristischen Lage von Thomas Markle Senior, dem Vater der Herzogin. Der 82-jährige Mann wird in den Vereinigten Staaten wegen des mutmaßlichen Besitzes von Material über sexuellen Kindesmissbrauch angeklagt. Die Justizbehörde hat die Anklage offiziell erhoben, womit im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zwanzig Jahren droht. Thomas Markle Senior bestreitet sämtliche Vorwürfe des Kindesmissbrauchs entschieden. Nach einer ersten Anhörung wird er gegen Kaution frei gelassen, unterliegt jedoch einer elektronischen Überwachung und befindet sich in einem Pflegeheim in Florida unter Hausarrest.

Internationale Ermittlungen und Konsequenzen

Die strafrechtlichen Untersuchungen beschränken sich nicht auf den nordamerikanischen Raum. Auch auf den Philippinen, wo Thomas Markle Senior zeitweise seinen Wohnsitz hatte, wurden offizielle Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Diese globale Dimension der Vorwürfe verschärft die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf die Familie. Während die US-Behörden ihre Verfahren vorantreiben, muss das Fürstenpaar die politische Botschaft des "Lost Screen Memorial" vertreten. Prinz Harry, der mit seiner Ehefrau zwei kleine Kinder, Archie mit sieben Jahren und Lilibet mit fünf Jahren, hat, führt die Rede nun allein fort. Die Trennung der persönlichen Tragödie von der öffentlichen Pflicht zeigt die komplexe Lage des ehemaligen Herzogspaares in den Medien.