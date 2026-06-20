Meghan Trainor wechselt Haarschnitt, sagt Tour ab und berichtet über neue Familienphase

Meghan Trainor präsentiert einen legeren Look, verkündet die Absage ihrer Sommertour und spricht offen über Therapie, ihre dritte Tochter und die Balance zwischen Karriere und Familie.

Meghan Trainor zeigte sich kürzlich ganz leger in einem mintgrünen Sweatshirt und weißen Gym‑Shorts, als sie ihr neuestes Haarstyling präsentierte. In einem kurzen Clip, den sie auf ihren Social‑Media‑Kanälen veröffentlichte, ließ sie ihren Ehemann Daryl Sabara sowie die beiden gemeinsamen Kinder den frischen Look zuerst sehen.

In der Bildunterschrift dankte die Sängerin ihrem Hairstylisten für den Schnitt und machte mit einem Augenzwinkern klar, dass wohl nur ihr Mann die Veränderung sofort bemerkte - die Kinder schienen das neue Haar unverändert zu lassen und konzentrierten sich lieber auf ihr Spiel. Der lockere Auftritt wirkte dabei wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Fans von der Familie Trainor‑Sabara in den kommenden Wochen erwarten könnte.

Parallel zu diesem Styling‑Update stand Meghan jedoch noch eine weitreichendere Entscheidung im Fokus: Sie kündigte an, die geplante Tour, die ursprünglich von Mitte Juni bis Mitte August stattfinden sollte, abzusagen. In einem offenen Statement erklärte die Sängerin, dass die Kombination aus einem brandneuen Album, intensiven Vorbereitungen für die Live‑Shows und dem Alltag mit ihrem kleinen Baby schlicht zu viel Belastung darstelle.

"Ich muss im Moment zu Hause sein und für jedes einzelne Familienmitglied da sein", schrieb sie und entschuldigte sich bei ihren Fans für die enttäuschende Nachricht. Gleichzeitig versprach sie, bald wieder auf die Bühne zurückzukehren, sobald sich die familiäre Situation beruhigt hat. Der Abbruch der Tour sorgt nicht nur bei ihren Anhängern für Aufsehen, sondern wirft auch ein Licht auf die wachsende Diskussion über Vereinbarkeit von Künstlerkarriere und Elternschaft.

Auch im privaten Bereich hält das Leben von Meghan Trainor und Daryl Sabara spannende Entwicklungen bereit. Vor kurzem feierten die beiden die Ankunft ihrer dritten Tochter, Mikey Moon, die dank einer Leihmutter zur Welt kam. In mehreren Interviews sprach die Songschreiberin offen darüber, dass sie und ihr Mann während der Schwangerschaft eine intensive Paartherapie begonnen haben, um ihre Beziehung zu stärken.

"Ich habe sogar parallel zur Arbeit am Album Ehetherapie gemacht und kann es anderen Paaren nur empfehlen", erklärte sie, und betonte, dass das gemeinsame Durcharbeiten von Herausforderungen das Fundament für ein starkes Team bilde. Heute beschreibt Meghan ihre Ehe als stabil und offen, ein Bild, das sie kürzlich bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood vermittelte, wo das Paar Hand in Hand auf dem roten Teppich erschien.

Während ihre einst lange, glamouröse Mähne nun einem praktischeren Schnitt weicht, bleibt eines unverändert: Die Entschlossenheit, sowohl ihre künstlerische Laufbahn als auch ihr Familienleben in Einklang zu bringen





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