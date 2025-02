Meghan und Harry bei den Invictus Games: Glamour auf dem Rollweg der Empörung

Während Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Kanada in den Mittelpunkt rückt, sorgt der Einsatz eines Golfcarts für Kontroversen. Der Besuch der Sussexes bei den Spielen für verwundete Soldaten wird zu einem Thema der öffentlichen Diskussion.

Herzogin Meghan (43) ist in dieser Szene eigentlich schon auf dem Weg hinter die Bühne. Kurz bevor sie im Backstage-Bereich verschwindet, dreht sie sich noch einmal um, winkt der jubelnden Menge zu. Herzogin Meghan macht die Invictus Games in Kanada mehr und mehr zu ihrem ganz persönlichen Laufsteg.

Zwar betont sie häufig, die von ihrem Mann ins Leben gerufenen Spiele für verwundete Soldaten seien SEIN Herzensprojekt, doch ihr Auftreten schreit schon fast nach: Hier bin ich!: „Ich hatte nicht vor, heute Abend eine Rede zu halten." Praktischerweise fühlt sich die Herzogin vor einem Mikrofon allerdings sehr wohl – und erzählte prompt von Auch gestern (10. Februar) genoss Meghan das Bad in der Menge sichtlich. Und ließ sich feiern wie ein Superstar. Harry, ganz Gentleman, bezieht seine Frau auf und abseits des Podiums stets mit ein. Und schenkt Meghan so endlich ihre große Bühne.Es wirkt fast wie in guten, alten Zeiten: Fleißig winken, immer lächeln, die Worte mit Bedacht gewählt. Fünf Jahre nach dem Megxit war Meghan schon 2019 überzeugt: „Wir werden die Welt verändern" Seit 2020 entscheiden Harry und Meghan selbst, wo sie als Glamour-Paar aufschlagen. Ihre eigene Wenigkeit ordnete die US-Amerikanerin allerdings schon vorher als sehr bedeutend ein. Nach einem Interview im Jahr 2019 flüsterte sie ihrer Ex-Agentin ins Ohr: „Wir werden die Welt verändern." Meghan arbeitete bereits vor ihrer Zeit als Schauspielerin als Beleuchter in Hollywood – eine Branche, die sie schon früh faszinierte. Ihr Ziel, erfolgreiche Schauspielerin zu werden, erreichte sie spätestens mit ihrer Rolle als Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane in „Suits". In Kanada im Gange. Harrys emotionale Eröffnungsrede hat feste Tradition. Doch um in die Arena zu gelangen, ließen sich die Sussexes mit einem Golfcart fahren. Vorbei an verwundeten Veteranen. Die Sussexes wurden für die Eröffnungszeremonie in Vancouver mit einem Golfcart vorgefahren, was sicher auch mit Sicherheits-Aspekten zu tun hat. Trotzdem kamen Szenen wie diese gerade in Verbindung mit der Thematik der Invictus Games nicht gut an-Story. Social-Media-Nutzer zeigten sich empört: „Meghan und Harry, zwei gesunde Menschen, fahren also in einem Golfwagen an behinderten Veteranen vorbei. Und das alles mit einer Kamera, die ihnen folgt. Unglaublich", so ein Kommentar.





