Meghan und Harry: Scheidungsbuch in Planung?

Gerüchte um eine Krise in der Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle machen wieder die Runde. Aktuelle Berichte behaupten, Meghan habe mit Verlagen über ein Scheidungsbuch verhandelt.

Prinz Harry und Meghan Markle , die nach ihrem Ausstieg aus dem britischen Königshaus für Schlagzeilen sorgten, sind wieder im Fokus von Gerüchten. Dieses Mal gehen die Spekulationen über die Zukunft ihrer Ehe sogar so weit, dass sie angeblich an einem Scheidungsbuch arbeiten. Laut einem Bericht soll Meghans Team mit Verlagen über ein potenzielles Buch verhandelt haben, das ihr Leben nach einer möglichen Trennung von Prinz Harry beleuchten würde.

Das Buch soll ein hypothetisches Szenario darstellen und weder als autobiografischer Rückblick auf ihre erste Ehe mit Trevor Engelson noch als allgemeiner Leitfaden zum Thema Scheidung gedacht sein. Stattdessen soll es die Auswirkungen einer Trennung auf Meghans Leben in den Mittelpunkt stellen. Insider behaupten, dass es sich bei den Verhandlungen lediglich um eine informelle Sondierung gehandelt habe, um das Interesse an einem solchen Buch zu prüfen. Weder ein Manuskript noch ein Angebot sei eingeholt worden. Die Sussexes selbst haben sich bisher nicht zu diesen Gerüchten geäußert. Immer wieder gibt es Spekulationen über die Beziehung des Paares, besonders seit Ende 2024, als sie keine gemeinsamen Auftritte mehr absolvierten. Meghan blieb in Montecito, während Harry alleine nach Großbritannien reiste. Es gibt Berichte über gescheiterte Projekte und Schwierigkeiten, sich unabhängig vom Königshaus zu etablieren





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Prinz Harry Meghan Markle Scheidungsbuch Beziehungskrise Königshaus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerüchte um ein Scheidungsbuch von Meghan und Harry - Katastrophen-Touristen?Der Artikel berichtet über die Gerüchteküche um ein angebliches Enthüllungsbuch von Herzogin Meghan, das sich mit ihrer Scheidung von Prinz Harry befassen soll. Darüber hinaus werden die jüngsten Ereignisse in Kalifornien beleuchtet, wo das Paar aufgrund der verheerenden Waldbrände Ehrenamtliches Engagement zeigte, was jedoch von einigen auf Kritik stieß.

Weiterlesen »

Über Ehe-Aus mit Harry: Meghan soll über Scheidungsbuch verhandelt habenHat Herzogin Meghan schon für eine mögliche Scheidung von Prinz Harry vorgesorgt? Ein Gespräch mit einem Buchverlag soll es jedenfalls schon gegeben haben.

Weiterlesen »

Harry und Meghan: Schock-Enthüllungen um Ehekrise und ScheidungsbuchBei Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrt keine Ruhe ein. Ein neuer Artikel über das Paar sorgt für Aufsehen: Spekulationen drehen sich unter anderem darum, ob es ein Buchprojekt von Meghan gegeben haben könnte, in dem es um das Thema Scheidung geht.

Weiterlesen »

Trennungsgerüchte um Harry und Meghan: Scheidungsbuch-Deal?Die Ehe von Prinz Harry und Meghan Markle wird erneut mit Trennungsgerüchten in Verbindung gebracht. Während Harry in einem Interview scherzte, dass sie sich bereits zehn bis zwölf Mal scheiden ließen, kursierten Berichte über ein angebliches Scheidungsbuch von Meghan. Quellen aus dem Verlagswesen dementieren diese Gerüchte und behaupten, dass das Paar an dem gemeinsamen 20-Millionen-Dollar-Deal mit Penguin Random House festhält und dass die Trennung für beide sides schädlich wäre.

Weiterlesen »

Prinz Harry und Meghan: Scheidungsbuch im Gespräch?Gerüchte über die Ehe von Prinz Harry und Meghan Markle häufen sich. Angeblich verhandelt Meghans Team mit Verlagen über ein potenzielles Scheidungsbuch, das die hypothetische Nach-Trennung-Lebenswelt der Herzogin von Sussex beleuchten soll. Die Sussexes selbst schweigen sich zu den Spekulationen aus.

Weiterlesen »

Meghans skurrile Idee: Scheidungsbuch in Planung?Insider berichten über Herzogin Meghans informelle Gespräche über ein mögliches Buchprojekt, das ihre potenzielle Scheidung von Prinz Harry thematisiert.

Weiterlesen »