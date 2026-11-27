König Charles setzt bei einem neuen Projekt auf James Middleton. Harry und Meghan sollen sich dadurch einmal mehr ausgegrenzt fühlen.

vor den Kopf gestoßen fühlen. Der Grund ist ein neues Projekt des Monarchen, für das er sich ausgerechnet mitzugesetzt haben. Erst gut einen Monat zuvor hatte die Herzogin über ihre Lifestylemarke As Ever ein limitiertes Hundespielzeug herausgebracht.

Die Bekanntgabe aus Highgrove habe deshalb "definitiv einen empfindlichen Nerv getroffen", verriet ein Insider dem Blatt. Vorgehen dem Bericht zufolge kaum anders als "einen gewaltigen Tritt in die Zähne" auffassen. Besonders verletzend sei für die beiden, dassallerdings keinen Groll hegen. Laut dem Insider halte sie ihn für einen anständigen Menschen, der lediglich eine Gelegenheit nutze, die ihm angeboten wurde.

Advertisement

Advertisement

Auch den guten Zweck der Aktion stelle sie nicht infrage. Die gefriergetrockneten, natürlichen Leckerlis werden unter dem Namen Highgrove XAnwesen Highgrove in Gloucestershire. Alle Einnahmen fließen an die King's Foundation, die Vorhaben zu Natur und Nachhaltigkeit fördert. Damit unterscheiden sich die beiden Hundeprodukte deutlich:hat das Projekt einen persönlichen Hintergrund.