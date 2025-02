Meghan vermisst Harry an Valentinstag

Meghan und Harry waren zusammen bei den Invictus Games in Kanada, bevor sie sich wiedervereinigen. Duchess Meghan teilte auf Instagram eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann Prinz Harry, als sie an Valentinstag getrennt waren.

Duchess Meghan teilte am Valentinstag auf Instagram ihre Sehnsucht nach Prinz Harry mit einer intimen Liebeserklärung. Duchess Meghan (43) musste am Valentinstag auf ihren Liebsten, Prinz Harry (40), verzichten. Während er bei den Invictus Games in Kanada arbeitete, bekamen ihre Follower einen intimen Einblick in die Beziehung. Das Foto zeigt sie während eines Essens an einem Sommertag im Garten am Tisch, küssen sich glücklich.

Die Kleidung ist luftig, das Rotweinglas schon fast leer, Meghan hat ihre Hand auf der Wange von Harry, beide scheinen zu lächeln. Dazu schreibt Meghan: 'Ich bin wieder zu Hause, kümmere mich um unsere Babys und vermisse meinen Valentine, während er bei den Invictus Games weitermacht. Leben verändert und uns alle an die Kraft der Heilung und Belastbarkeit erinnert diese unglaublichen Veteranen und ihre Familien. Ich bin sehr stolz auf meinen Mann und das, was er geschaffen hat.' Dann richtet sie sich direkt an Prinz Harry: 'Mein Liebster, ich werde für immer Burger und Pommes und Fish & Chips mit dir essen.' Und bedankt sie sich bei ihrer großen Liebe: 'Ich danke dir für dich.' Den Post beendet sie mit dem Hashtag #lovewins ('Liebe gewinnt') und den Worten 'Für immer, M'. Meghan und Prinz Harry waren gemeinsam bei der Eröffnungszeremonie und mehreren Veranstaltungen der Invictus Games. Ihre frühzeitige Abreise war geplant. Grund dafür sind die Kinder des Paares, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). In Meghans Stories ist zu sehen, wie sie mit den beiden Süßigkeiten aus Erdbeeren zaubert. Harry hingegen wird voraussichtlich bis nach der Abschlusszeremonie am Sonntag (16. Februar) in Kanada bleiben. Der 40-Jährige rief 2014 die Invictus Games ins Leben, die 'einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt' bieten sollen - so heißt es. Die Austragungsorte sind in diesem Jahr Vancouver und Whistler. Mehr als 500 Teilnehmer aus 25 Nationen wohnen dem Sportevent vom 8. bis zum 16. Februar bei





brigitteonline / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MEGHAN HARRY VALENTINSTAG INVICTUS GAMES LIEBESERKLÄREUNG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinz Harry und Meghan bei Waldbrand-Einsatz: Meghan aktiv, Harry zurückhaltendPrinz Harry und Herzogin Meghan engagieren sich für Opfer von Waldbränden in Kalifornien. Während Meghan aktiv mit den Betroffenen interagiert, wirkt Harry eher zurückhaltend. Der Wandel des Prinzen vom britischen Royal zum Familienvater in Kalifornien wird diskutiert.

Weiterlesen »

Trennung am Valentinstag: Meghan und Harry feiern getrenntHerzogin Meghan und Prinz Harry werden ihren Valentinstag dieses Jahr nicht gemeinsam verbringen. Trotz inniger Momente bei den Invictus Games in Kanada reist Meghan zurück nach Kalifornien, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Weiterlesen »

Meghan verbringt Valentinstag alleine, doch Harry ist in ihren GedankenHerzogin Meghan und Prinz Harry feiern in diesem Jahr den Valentinstag getrennt voneinander. Während Harry in Vancouver für die Invictus Games ist, verbringt Meghan den Tag in Montecito mit ihren Kindern. Trotz der räumlichen Entfernung zeigen sie ihre Liebe auf Instagram mit einem innigen Pärchenfoto und romantischen Worten.

Weiterlesen »

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Romantisches Valentinstag-Grusswort trotz EntfernungHerzogin Meghan und Prinz Harry zeigen trotz ihrer räumlichen Trennung am Valentinstag tiefe Zuneigung zueinander. Meghan betont ihre Liebe und Unterstützung für ihren Mann, der bei den Invictus Games in Kanada aktiv ist.

Weiterlesen »

Herzogin Meghan: Am Tag der Liebe vermisste sie ihren HarryHerzogin Meghan teilte auf Instagram ihre Sehnsucht nach Prinz Harry am Valentinstag mit einer intimen Liebeserklärung.

Weiterlesen »

Royal-News vom GALA-Ticker: Meghan unterstützt Harry bei Invictus Games - Eugenie genießt Abend in LondonMeghan Markle und Prinz Harry sind in Vancouver für die Invictus Games. Meghan unterstützt ihren Ehemann in seiner Rolle als Gastgeber. Prinzessin Eugenie wurde in London gesichtet.

Weiterlesen »