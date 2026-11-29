BILD testet Meghans 135-Euro-Kalender: Teure Pralinen von Compartés schmecken extrem süß. Fazit: Der Preis ist für die geringe Menge zu hoch.

Der traditionelle Adventskalender verspricht jeden Morgen eine kleine Freude, doch bei Herzogin Meghan (45) wird die Vorfreude mit einem Preis von 148 Dollar, umgerechnet 135 Euro, schnell teurer als erwartet. Dieser Adventskalender, der gemeinsam mit dem Luxus -Chocolatier Compartés aus Los Angeles entwickelt wurde, lockt mit dem Versprechen einer magischen Feier der Jahreszeit, steht aber in der Kritik, da er im Vergleich zu herkömmlichen Schokoladenkalendern ein extremes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist. BILD hat den Kalender getestet und geprüft, ob die edle Ausstattung und die Markenbekanntheit den hohen Kostenpunkt rechtfertigen.

Umfang und Inhalt des Kalenders

In der dunkelblauen Box mit Magnetverschluss befinden sich 24 Mini-Schokoladen mit einem Gesamtgewicht von rund 212 Gramm. Diese geringe Menge bedeutet, dass jedes einzelne Stück Schokolade im Durchschnitt etwa 5,60 Euro kostet. Interessierte Käufer finden weder Meghans bekannte Himbeer-Aufstriche noch ihren Gourmet-Honig in der Lieferung vor, sondern konzentrieren sich ausschließlich auf die süßen Köstlichkeiten. Der Weg zu diesen Pralinen ist jedoch nicht direkt: Zuerst muss beträchtliches Verpackungsmaterial entfernt werden, bevor die winzigen Pralinen zum Vorschein kommen. Im Vergleich dazu kostet eine Weihnachtsselektion mit 24 Pralinen der Schweizer Traditionsmarke Läderach nur 49,90 Euro. Meghans Kalender ist somit fast dreimal so teuer wie das populäre Schweizer Konkurrenzprodukt.

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Geschmack und Zubereitung

Laut der Verpackung sollen die Pralinen handgefertigt sein und von kalifornischen Früchten sowie Meghans eigenem Garten inspiriert sein. Geschmacksrichtungen wie Erdbeere, Himbeere und Brombeere orientieren sich an ihren bekannten Fruchtaufstrichen. Im Test von BILD dominiert jedoch vor allem der hohe Zuckergehalt. Schon der erste Bissen ist extrem süß, und diese Süße bleibt lange im Mund zurück. Feine Fruchtnoten sind kaum herauszuschmecken, und mehrere Pralinen schmecken erstaunlich ähnlich. Auch hinter Türchen Nummer 24 wartet keine besondere Überraschung, sondern eine mit Creme gefüllte Praline. Die angekündigten Blütenstreusel sind im getesteten Kalender nicht zu entdecken. Eine Übersicht, welche Sorte gerade gegessen wird, fehlt ebenfalls komplett.

Haptik und Verarbeitungsqualität

Das Öffnen der Türchen macht die Sache nicht besser, da einige nur mit Mühe aufzubrechen sind. Ein Trüffel mit dunkler Ganache schmilzt nach wenigen Sekunden in der Hand, was den eleganten Eindruck mindert. Jede Praline trägt ihre Nummer in goldener, essbarer Tinte, geschrieben in Meghans Handschrift, was theoretisch ein nettes Gimmick für Fans darstellt. Bei dem getesteten Kalender sind einige der goldenen Zahlen jedoch bereits verwischt, was auf Qualitätsmängel hindeutet. Diese Haptik und der Zustand der Pralinen stehen in einem deutlichen Kontrast zum versprochenen Luxus und der edlen Box.

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Kontroverse um KI-Illustration und Wohnsituation

Auch die visuelle Gestaltung des Kalenders sorgt für Diskussionen, da er Szenen aus Montecito zeigt: Leuchtende Fenster, ein Weihnachtskranz, ein blühender Garten, Hühner und der verstorbene Beagle Guy ergeben eine perfekte Weihnachtsidylle. Nach Berichten der britischen "Daily Mail" soll diese Illustration mithilfe von KI-Werkzeugen von OpenAI entstanden sein. Das ist bemerkenswert, weil Meghan 2025 in einem Interview ihre Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz geäußert und sich selbst als "Vintage"-Mädchen bezeichnet hatte. Zudem ist kurios, dass die Sussexes inzwischen nicht mehr in der Villa leben, die den Kalender schmückt. Nach sechs Jahren in Kalifornien kehrten Harry und Meghan Ende August nach Großbritannien zurück.

Verfügbarkeit und Fazit

Fans können Meghans Luxus-Kalender derzeit nicht direkt bestellen, da er nach Großbritannien nicht verschickt wird. Das Fazit von BILD fällt eindeutig aus: 135 Euro sind für diesen Adventskalender deutlich zu viel. Zwar sieht die Box edel aus und die handgeschriebenen Zahlen sind eine nette Idee für Sammler, doch 24 winzige, extrem süße Pralinen, verwischte Goldschrift und fehlende Sortenangaben rechtfertigen diesen Luxuspreis nicht. Im direkten Vergleich schneidet der Kalender schlecht ab, und es empfiehlt sich eher der Gang zum Chocolatier um die Ecke.