Herzogin Meghans Vater Thomas Markle ist in Kalifornien wegen des mutmaßlichen Besitzes von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern in zwei Fällen offiziell angeklagt worden.

Herzogin Meghans Vater Thomas Markle ist in Kalifornien wegen des mutmaßlichen Besitzes von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern in zwei Fällen offiziell angeklagt worden. Thomas Markle ist in den USA wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern angeklagt worden.

Eine Grand Jury in Kalifornien erhob am Dienstag in zwei Punkten offiziell Anklage gegen den 82-Jährigen. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Central District of California in einer Pressemitteilung mit. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm laut „Page Six“ bis zu 40 Jahre Haft. , befindet sich weiterhin in Florida in Untersuchungshaft.

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Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In den kommenden Wochen soll er sich in Los Angeles vor Gericht verantworten. Markle soll die Aufnahmen in zwei angemieteten Lagerräumen im Großraum Los Angeles aufbewahrt haben. Ende Oktober und Anfang November durchsuchten FBI-Beamte die beiden Lagerräume und stellten US-Medienberichten zufolge dabei rund 78 Gegenstände sicher.

Am 6. November wurde Markle in Lakeland im US-Bundesstaat Florida festgenommen. Noch am selben Tag wurde er zunächst unter Auflagen aus der Haft entlassen. Nachdem das US-Justizministerium jedoch erklärt hatte, Markle habe seine elektronische Fußfessel entfernt, wurde er erneut festgenommen.

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Außerdem wurde eine psychologische Untersuchung angeordnet. Am 19. November kam eine Richterin zu dem Schluss, dass Markle geistig in der Lage sei, sich vor Gericht zu verantworten. Gegen ihn gibt es laut „People“ auch auf den Philippinen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs.

Öffentlich bekannt wurden die Vorwürfe durch einen Bericht der britischen Zeitung „The Sun“ im Oktober. Demnach hatte Thomas Markle Jr. , der Sohn von Thomas Markle, in dessen Haus in der philippinischen Stadt Cebu mutmaßliches Missbrauchsmaterial entdeckt. Markle Sr. hatte die Vorwürfe damals gegenüber der „Daily Mail“ zurückgewiesen. Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ist seit 2018 zerrüttet.

Prinz Harrys Ehefrau reagierte auf die Vorwürfe mit einer Stellungnahme, die dem US-Magazin „People“ vorliegt. Die Nachrichten, die über ihren Vater ans Licht gekommen seien, „erschüttern mich zutiefst. Meine Gedanken sind bei allen Kindern, die möglicherweise zu Schaden gekommen sind“, erklärte die Herzogin von Sussex Ende Oktober.