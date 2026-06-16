Mehdi Torabis US-Visum ist abgelaufen - Iranischer Fußballverband unternimmt Schritte

Der iranische Nationalspieler Mehdi Torabi hat kein gültiges US-Visum mehr. Der iranische Fußballverband unternimmt Schritte, um ein neues Visum für Torabi zu erhalten.

Die Problem-Saga des Irans bei der Weltmeisterschaft geht weiter. Der iranische Nationalspieler Mehdi Torabi hat kein gültiges US-Visum mehr. Das US-Visum des iranischen Fußball -Nationalspielers Mehdi Torabi ist nach dem 2:2 (1:1) beim WM-Auftakt gegen Neuseeland abgelaufen.

Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Demnach soll der Flügelspieler nur ein Visum für eine einmalige Einreise anstelle eines Mehrfachvisums, das anderen Spielern des Irans ausgestellt worden war, erhalten haben. Nach der Reise der Nationalmannschaft nach Los Angeles zum Spiel gegen Neuseeland und dem Ende dieser Partie ist Torabis Visum nun abgelaufen. Der iranische Fußballverband hat Schritte unternommen, um ein neues Visum für Torabi zu erhalten, damit er die Nationalmannschaft bei ihren kommenden Spielen begleiten kann.

Laut der Nachrichtenagentur waren nach dem Spiel alle Mitglieder der Nationalmannschaft an Bord des Flugzeugs, das von den Vereinigten Staaten nach noch demselben Abend wieder die Rückreise ins Trainingscamp im mexikanischen Tijuana antreten mussten. Ursprünglich sei, wie Mannschaftskapitän Mehdi Taremi nach dem Spiel erbost berichtete, für Dienstagvormittag noch ein Regenerationstraining vorgesehen gewesen, und erst dann sollten sie nach Tijuana aufbrechen. Stattdessen wurden die Iraner zur sofortigen Abreise aufgefordert. Das ist nicht für uns und den Fußball, ereiferte sich Taremi.

Ohnehin seien die Gesamtumstände ein Desaster, ergänzte er: Wir haben unser Medienteam nicht, wir haben unseren Verbandspräsidenten nicht, auch Teile vom Staff, die so wichtig sind für uns. Bei einer WM aber müsse man sich gut auf das nächste Spiel vorbereiten können. Ein- und ausreisen. Beim Abflug am Flughafen von Los Angeles sollen nun laut eines weiteren Berichts von IRNA Taremi und ein Mitarbeiter auf Schwierigkeiten gestoßen sein. Weitere Details nannte die Nachrichtenagentur nicht





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