Von Schokoladenkeksen bis hin zu Fitnessdrinks: Mehlwürmer sollen die wachsende Nachfrage nach hochwertigem Protein nachhaltig decken. Der Artikel beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen des neuen Trends.

Seit dieser Woche ist Mehlwurmpulver in der EU zugelassen. Und das aus gutem Grund: Die Insekten sind reich an hochwertigem Eiweiß und weisen in der Herstellung eine sehr gute Ökobilanz auf. Mehlwürmer sollen nun als Zutat in Lebensmittel n, zum Beispiel in Schokokekse, verwendet werden. Der Konsum von Insekten ist nicht neu, schon lange werden sie in einigen Regionen der Welt als Nahrung smittel gegessen.

Auch ich habe schon diverse Insekten probiert, zum Beispiel frittierte Heuschrecken in Thailand. Die waren zwar nicht besonders appetitlich, schmeckten aber überraschend gut. Mehlwürmer werden jedoch in Pulverform verarbeitet, wodurch ihre knatschige Textur neutralisiert wird. Die Mehlwürmer sind eine nachhaltige und kostengünstige Proteinquelle, die angesichts des wachsenden Proteinbedarfs der Menschheit und der Umweltbelastung durch konventionelle Proteinquellen wie Fleisch und Milch ein vielversprechendes Alternative darstellt. Im Bereich der Fitnessstudios sind Mehlwürmer bereits seit 2021 als Proteinlieferant in Shakes und anderen Produkten zugelassen. Auch andere Insekten, wie Mehlkäfer, Hausgrillen und Wanderheuschrecken, sind bereits in der EU als Lebensmittel zugelassen





