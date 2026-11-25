Wann kommt GTA 6 Online? Alle bekannten Infos zum Multiplayer, möglichen Release, GTA+ und der Zukunft von GTA Online.

Mehr als 10 Jahre haben Fans diesen Modus am Leben gehalten – bei GTA 6 stehen sie vor verschlossener Tür Rund um GTA 6 Online verdichten sich die Hinweise auf einen früheren Start des Multiplayer-Modus.

Dataminer haben offenbar bereits in der Launch-Version erste Online-Funktionen entdeckt. Das sorgt für neue Spekulationen, denn bislang gingen Insider davon aus, dass Rockstar den Online-Ableger erst deutlich nach dem Release von GTA 6 veröffentlichen könnte. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. erst rund ein Jahr nach Veröffentlichung des Hauptspielszur Entwicklung des Spiels heißt es, die „langfristig ausgelegte Version“ des Titels solle erst später zusammen mit dem Multiplayer-Modus folgen. Damit wäre ein. Offiziell bestätigt haben Rockstar und Take-Two diesen Zeitraum bislang allerdings nicht. Der Release von GTA 6 rückt näher, doch weiterhin ist unklar, wann Rockstar den Online-Modus nachliefert.

Zuletzt machten Berichte die Runde, wonach Fans. Neue Datamining-Funde deuten jetzt allerdings darauf hin, dass der Multiplayer womöglich deutlich früher startet. Kurz vor dem Start der Preloads haben Dataminer offenbar neue Informationen aus der Launch-Version von GTA 6 entdeckt. Laut dem X-Account „Die Zeichenfolgen legen nahe, dass Spieler Sitzungen erstellen, Multiplayer-Aktivitäten starten und direkt Online-Lobbys beitreten können.

Das allein bestätigt zwar noch keinen unmittelbaren Release von GTA 6 Online, spricht aber dafür, dass Rockstaranbieten könnte. Hinweise auf entsprechende „Shortcuts“ sollen bereits in der PS5-Version des Spiels entdeckt worden sein. Spieler könnten dann direkt aus GTA 6 heraus in den Multiplayer wechseln, ohne die komplette Story-Kampagne installiert haben zu müssen. Das wäre keine ungewöhnliche Strategie: Bereits GTA Online auf PS5 und Xbox Series X/S wird separat angeboten.

Auch andere Publisher setzen zunehmend auf eigenständige Multiplayer-Clients, etwa mit Call of Duty: Warzone oder Halo Infinite.berichtet, rechnet die Bank of America damit, dass eine neue Version von GTA Online möglicherweise erst Anfang 2027 erscheint. Konkret istdie Rede, also zwischen Januar und März. Die Analysten sehen darin enormes Umsatzpotenzial für Take-Two. In einem Memo an Investoren heißt es demnach, viele Anleger würden noch unterschätzen, wie groß „GTA Online 2.0“ werden könnte.

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Eine offizielle Bestätigung für den Multiplayer-Part von GTA 6 gibt es bislang zwar nicht. Allerdings gilt ein Nachfolger zu GTA Online als praktisch sicher. Der aktuelle Online-Modus von GTA 5 zählt auch zwölf Jahre nach Release noch zu den wichtigsten Einnahmequellen von Rockstar, vor allem durch Mikrotransaktionen und regelmäßige Content-Updates. Dass der Online-Part separat oder zeitversetzt erscheint, würde deshalb durchaus ins Bild passen.

Dort wird GTA 6 ausdrücklich als „Singleplayer-Erfahrung“ beschrieben. Damit steht fest: Weder ein klassischer Online-Modus noch Koop-Features mit den beiden Hauptfiguren werden direkt zum Start verfügbar sein. Für viele Fans ist das zunächst enttäuschend, wirklich überraschend kommt die Entscheidung aber nicht. Schon beiAllerdings lief der Multiplayer-Start 2013 alles andere als rund.

Serverprobleme, Verbindungsabbrüche und zahlreiche Bugs machten GTA Online in den ersten Wochen beinahe unspielbar. Rockstar musste über längere Zeit nachbessern, bis das Spiel technisch stabil lief. Viele Beobachter gehen deshalb davon aus, dass Rockstar diesen Fehler bei GTA 6 unbedingt vermeiden möchte und sich bewusst mehr Zeit für den Multiplayer nimmt.sprach er über die erwarteten Auswirkungen von GTA 6 auf die Streaming-Plattform.

Dabei erklärte Clancy, dass der Release von GTA 6 die Nutzerzahlen von Twitch stark steigen lassen dürfte – „aber im darauffolgenden Jahr, wenn sie den Multiplayer veröffentlichen, noch stärker“. Eine offizielle Bestätigung ist das zwar nicht.

Allerdings wäre es ein weiterer Hinweis darauf, dass Rockstar den Multiplayer-Modus erst 2027 nachreichen könnte. Rockstar hat noch nicht einmal bestätigt, dass ein komplett neuer Online-Modus überhaupt existiert. Trotzdem gilt es in der Community als nahezu sicher, dass früher oder später ein Nachfolger oder zumindest eine neue Version von GTA Online erscheint. Die große Frage ist deshalb vor allem: Wann?

Einige Fans rechnen erneut mit einem relativ kurzen Abstand zum Hauptspiel, ähnlich wie bei GTA 5. Andere glauben dagegen, dass Rockstar diesmal deutlich vorsichtiger vorgeht. Als Vergleich wird häufigherangezogen. Der Multiplayer von Red Dead Redemption 2 erschien ungefähr einen Monat nach Release des Hauptspiels, zunächst allerdings nur als Gerade dieser Ansatz erscheint vielen aktuell realistisch.

Rockstar könnte GTA 6 Online zunächst in einer eingeschränkten Form veröffentlichen und das Spiel erst über Monate hinweg ausbauen. Manche Insider und Analysten halten sogar einenInteressant ist in diesem Zusammenhang auch GTA+. Vorbestellern bestimmter Editionen wird ein kostenloser Monat des Premium-Abos spendiert. Einige Fans vermuten deshalb, dass Rockstar den Start von GTA 6 Online bewusst mit dem Ende dieses Probe-Monats abstimmen könnte, um möglichst viele Spieler langfristig an GTA+ zu binden.

Dass GTA 6 Online möglicherweise später erscheint, hätte für Rockstar durchaus Vorteile. Die Singleplayer-Kampagne allein dürfte bereits sämtliche Verkaufsrekorde sprengen. Prognosen gehen davon aus, dass Rockstar muss den Multiplayer also nicht zwangsläufig sofort veröffentlichen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Im Gegenteil:, damit Spieler zunächst die umfangreiche Story erleben, bevor sie sich in die Online-Welt stürzen.

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Dazu kommt die technische Komponente. Der Start von GTA Online gilt bis heute als warnendes Beispiel dafür, wie schwierig ein Multiplayer-Launch in dieser Größenordnung sein kann. Rockstar dürfte deshalb alles daran setzen, diesmal einen stabileren Start hinzubekommen. Offiziell existiert bislang keine Ankündigung für ein „GTA Online 2“Trotzdem glaubt kaum jemand ernsthaft daran, dass Rockstar komplett auf einen neuen Online-Modus verzichten wird.

Dafür ist GTA Online schlicht zu erfolgreich. Selbst mehr als zehn Jahre nach Release gehört der Multiplayer noch immer zu den meistgespielten Online-Spielen weltweit.. Gleichzeitig generiert GTA Online weiterhin riesige Einnahmen durch Mikrotransaktionen, Ingame-Währung und das Abo-Modell GTA+. Es wäre wirtschaftlich kaum nachvollziehbar, diese Erfolgsgeschichte einfach enden zu lassen.

, dem Chef von Take-Two Interactive. In einem Interview erklärte er, dass das Unternehmen ältere Spiele grundsätzlich weiter unterstütze, solange die Community aktiv bleibt. Dabei zog er einen interessanten Vergleich zu NBA 2K Online in China. Dort existieren seit Jahren zwei unterschiedliche Versionen des Spiels parallel, beide mit großer Spielerbasis.

Viele Fans sehen darin einen deutlichen Hinweis darauf, dass Rockstar langfristig sowohl das bisherigeWird das alte GTA Online irgendwann abgeschaltet? Kurzfristig erscheint das unwahrscheinlich. Langfristig dürfte sich die Aufmerksamkeit der Community aber natürlich zunehmend auf GTA 6 und dessen Multiplayer verschieben. Viele Fans gehen deshalb davon aus, dass Rockstar zunächst beide Versionen unterstützt, den Fokus mit der Zeit aber immer stärker auf das neue GTA Online legt.

Genau so verlief es letztlich auch bei früheren Rockstar-Spielen. Wann und ob das ursprüngliche GTA Online irgendwann komplett eingestellt wird, lässt sich aktuell nicht seriös vorhersagen. Klar ist dagegen bereits das Setting von GTA 6. Rockstar bringt euch zurück nach Vice City, die moderne Interpretation von Miami.

Die Maps von Vice City und Umgebung dürften auch im Online-Modus als Spielwiese dienen. Viele hoffen außerdem auf deutlich größere Heists, lebendigere Events und eine allgemein dynamischere Welt. Rockstar könnte die Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren GTA Online nutzen, um den Multiplayer noch umfangreicher aufzubauen. Genau hier beginnt aktuell allerdings der Bereich der Spekulationen.

Rockstar hat bisher keinerlei konkrete Details zu Gameplay, Struktur oder Geschäftsmodell genannt. Trotzdem gibt es einige Erwartungen, die in der Community immer wieder auftauchen. Viele rechnen mit einer persistenten Online-Welt, stärkeren Rollenspiel-Elementen und umfangreicheren sozialen Features. Gerade dieAuch technisch erwarten Fans einen großen Sprung.

GTA 6 Online könnte größere Spielerzahlen, bessere Serverstrukturen und umfangreichere Live-Events bieten. Denkbar wären außerdem regelmäßige Seasons, zeitlich begrenzte Events oder eine stärkere Integration von Community-Inhalten. Unklar bleibt dagegen, wie Rockstar den Multiplayer veröffentlichen wird. Möglich erscheint sowohl ein klassischer Modus innerhalb von GTA 6 als auch ein eigenständiges Spiel.

Manche Fans spekulieren sogar über einGTA 6 auf PS5 oder Xbox? Rockstar nennt endlich die Unterschiede Viele Beobachter gehen davon aus, dass Rockstar GTA+ künftig noch stärker mit GTA 6 Online verknüpfen wird. Das würde auch erklären, warum Rockstar das Abo bereits jetzt so prominent in die