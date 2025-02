Mehr als 14.000 Menschen protestieren in Düsseldorf gegen AfD

In Düsseldorf sind gegen die AfD mehr als 14.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das Bündnis 'Düsseldorf stellt sich quer' hatte zu zwei Demonstrationen gegen AfD-Veranstaltungen aufgerufen. Die zentrale Demonstration zog mit rund 13.000 Teilnehmern durch die Innenstadt.

In Düsseldorf haben sich gegen die AfD mehr als 14.000 Menschen zu Protest en zusammengefunden. Das Bündnis ' Düsseldorf stellt sich quer' hatte zu zwei Demo nstrationen gegen AfD-Veranstaltungen aufgerufen. Die zentrale Demo nstration zog mit rund 13.000 Teilnehmern durch die Innenstadt. Auf Plakaten waren Slogans wie 'Menschenrechte statt rechte Menschen' und 'Ganz Düsseldorf hasst die AfD' zu lesen.

Aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer musste der ursprünglich geplante Zugweg in Absprache mit dem Versammlungsleiter geändert werden. Zusätzlich zu der zentralen Demonstration protestierten weitere etwa 1.200 Menschen an verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt gegen die AfD. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und hatte sich umfassend auf das Versammlungsgeschehen vorbereitet. Die AfD hatte laut Polizei 450 Teilnehmer zu zwei Veranstaltungen erwartet. Die erste Veranstaltung im Stadtteil Oberbilk mit dem Titel 'Remigration schafft Wohnraum' wurde von 30 Personen besucht, während etwa 200 Menschen an einer Gegenveranstaltung teilnahmen. Eine zweite AfD-Wahlkampf-Kundgebung im Nachmittag wurde von etwa 80 Personen besucht, gegen die sich etwa 1.000 Demonstranten zur Wehr setzten. Einem dpa-Reporter zufolge attackierte ein Mann dabei eine Rednerin auf der AfD-Bühne und wurde von Ordnern weggebracht. Die Polizei machte zu dem Vorfall keine konkreten Angaben. Insgesamt wurden sechs Strafanzeigen gefertigt. 'Nach derzeitigem Stand endeten alle Versammlungen ohne nennenswerte Zwischenfälle', bilanzierten die Einsatzkräfte.





