Mehr als 150 Mörder und Gewalttäter in NRW in Sicherungsverwahrung

In Nordrhein-Westfalen sitzen mehr als 150 Mörder, Gewalttäter und andere Kriminelle in der Sicherungsverwahrung. Das berichtet ein Sprecher des NRW-Justizministeriums auf Anfrage dieser Redaktion. Die Zahl der Personen in Sicherungsverwahrung ist weitestgehend konstant und liegt bei etwa 150 Personen.

Bielefeld. Richter halten sie für so gefährlich, dass sie womöglich ihr gesamtes Leben im Gefängnis verbringen sollen: In NRW sitzen mehr als 150 Mörder , Gewalttäter und andere Kriminelle in sogenannter Sicherungsverwahrung . Das berichtet ein Sprecher des NRW - Justizministerium s auf Anfrage dieser Redaktion. Für weitere 133 Verurteilte, von denen eine große Gefahr ausgehen soll, ist diese Maßnahme zudem künftig vorgesehen. Damit ist die Zahl weitestgehend konstant. Zum Stichtag, 31.

Januar 2025, befanden sich 157 Personen in der Sicherungsverwahrung. In den drei Jahren zuvor waren es ebenfalls etwa 150 Gefangene. In Sicherungsverwahrung kommen solche Straftäter – in der Regel Mörder und Gewalttäter –, die als besonders gefährlich eingestuft werden und bei denen eine erhebliche Rückfallgefahr besteht. Genau genommen handelt es sich bei dieser Maßnahme, die sich an die reguläre Haftstrafe anschließt, nicht um eine Strafe. Sie dient eher dazu, die Allgemeinheit zu schützen. \Grundsätzlich ist die Sicherungsverwahrung zeitlich nicht begrenzt. Theoretisch kann ein Straftäter, der als besonders gefährlich gilt, auch den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Jedoch wird die Fortdauer der Maßnahme regelmäßig von Gerichten geprüft. Gilt ein Straftäter nach Auffassung der Richter nicht mehr als gefährlich, wird er aus der Sicherungsverwahrung unter Auflagen entlassen. Generell werden Personen in Sicherungsverwahrung in NRW nicht im normalen Strafvollzug untergebracht, sondern sie verbringen ihre Zeit in einer Einrichtung der JVA Werl. Dort ist laut NRW-Justizministerium Platz für 138 Gefangene. Weitere sechs Unterbringungsplätze stehen Nordrhein-Westfalen in der Justizvollzugsanstalt Diez (Rheinland-Pfalz) zur Verfügung. Darüber hinaus können Straftäter in Sicherungsverwahrung auch in andere Unterbringungsformen verlegt werden, etwa wenn eine Behandlung notwendig ist – zum Beispiel in eine sozialtherapeutische Anstalt oder in den offenen Vollzug, in der die Entlassung des Straftäters vorbereitet wird. In Einzelfällen werden gefährliche Straftäter aus medizinischen Gründen in das JVA-Krankenhaus Fröndenberg (Kreis Unna) oder in die Pflegeabteilung der Justizvollzugsanstalt Hövelhof (Kreis Paderborn) verlegt. \Neben den mehr als 150 Personen, die sich bereits in Sicherungsverwahrung befinden, verbüßen aktuell noch 133 Straftäter ihre reguläre Haft, für die auch diese Maßnahme angeordnet wurde. Ein Sprecher des NRW-Justizministeriums betont: „Nicht alle Strafgefangenen mit vorbehaltener oder angeordneter Sicherungsverwahrung werden nach Vollstreckung der Freiheitsstrafe auch tatsächlich in der Sicherungsverwahrung untergebracht.“ Immerhin werden die Gefangenen auch schon während ihrer Haftstrafe intensiv betreut und behandelt. Das Ziel sei, die Sicherungsverwahrung „möglichst entbehrlich zu machen“. Der Sprecher erklärt: „Das ist dann der Fall, wenn die Gefährlichkeit für die Allgemeinheit so gemindert ist, dass die Vollstreckung der Sicherungsverwahrung nicht mehr erforderlich ist.“





