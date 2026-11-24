Das ZDF wird im Januar einen Dokumentarfilm über Biathlonstar Laura Dahlmeier ausstrahlen. Ein 'Trauerstück' soll die Sendung nicht sein.

Das ZDF wird im Januar 2027 einen Dokumentarfilm über den 2025 tragisch verunglückten Biathlonstar Laura Dahlmeier ausstrahlen. Ein"Trauerstück" soll die Sendung aber nicht sein. , †31, angekündigt.

"LAURA – Die Welt der Laura Dahlmeier" wird Anfang des kommenden Jahres zu sehen sein. Dem Sender zufolge ist der Film ab Samstag, 2. Januar 2027, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und wird am Dienstag, 19. Januar 2027, um 20:15 Uhr im ZDF gezeigt.

Also read ZDF erinnert mit Dokumentarfilm an Laura Dahlmeier

Die Dokumentation zeichnet der Mitteilung zufolge das Porträt einer "außergewöhnlichen jungen Frau": von den Olympiasiegen über den "mutigen" Ausstieg aus dem Spitzensport bis zu ihrem Leben in den Bergen, das im Sommer 2025 am Laila Peak in Pakistan ein jähes Ende fand. Laura Dahlmeier hatte ihre extrem erfolgreiche Biathlon-Karriere im Alter von 25 Jahren beendet. Ihre eigentliche Liebe galt den Bergen. Nach dem Leistungssport wurde sie staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin.

Zugleich blieb sie als ZDF-Expertin ihrem Sport verbunden. Am 28. Juli 2025 verunglückte Laura Dahlmeier am Laila Peak im Karakorum tödlich. Sie wurde nur 31 Jahre alt.

Advertisement

Wie das ZDF nun weiter mitteilte, will der Dokumentarfilm "LAURA" kein Trauerstück sein: "Der Film feiert ein Leben, das randvoll und selbstbestimmt gelebt wurde.

"Ihre Eltern, engsten Weggefährt:innen aus dem Biathlon und ihre Freund:innen aus den Bergen kommen zu Wort. Umfangreiches, teils nie gezeigtes Bewegtbildmaterial von Dahlmeier selbst soll darin ebenfalls gezeigt werden.

"Sie hat sich gewünscht, dass die Leute nicht allzu lange trauern. Dass man das einfach nicht vergisst, wie oft man es schön und lustig gehabt hat und dass man das in Erinnerung behält" , wird Dahlmeiers Mutter Susi in einer Pressemitteilung zur Doku zitiert. Vater Andreas erinnert sich ebenfalls mit bewegenden Worten an seine verunglückte Tochter zurück. Er betont: Immer weitermachen!

Das hat sie uns auch oft beigebracht, auch wir müssen weitermachen. Sie würde nicht glücklich sein, wenn wir nur Trübsal blasen oder wir daran zerbrechen würden. Weitermachen! ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, 61, erklärt: "Laura Dahlmeier gehörte als Fachexpertin fast sechs Jahre lang zur ZDF-Familie und hat mit ihrem Engagement, ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft für den Sport die ZDF-Wintersport-Berichterstattung bereichert.

Advertisement

" Sie sei eine beliebte und anerkannte Stimme gewesen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern des ZDF den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht habe. "Mehr als ein Jahr nach ihrem tragischen Tod in den pakistanischen Bergen erzählt das ZDF nun in einer Dokumentation das Leben einer Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging. "