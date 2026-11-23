Von der Kontoeröffnung bis zur Paketabholung – wo bislang ein Ausweis gezeigt werden muss, wird im Januar das Handy genügen. Wenn der Digitalminister recht behält.

. Das „d“ steht dabei für digital, das „you“ meint die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer.

„Gemeinsam mit unseren Launch-Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft bauen wir ein Angebot auf, das den Menschen einen echten Mehrwert im Alltag bietet“, sagte der Minister. Der geplante Starttermin ist der 2. Januar 2027. Die digitale Brieftasche soll aber nicht nur beim Abholen von Paketen helfen, sondern auch auf Ämtern, bei Banken und Hochschulen.

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Noch steht nicht fest, ob Nutzer die App schon vorher herunterladen können oder tatsächlich bis nach dem Jahreswechsel warten müssen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt derzeit noch eine Sicherheitseinschätzung ab. BSI-Präsidentin Claudia Plattner kündigt diese für kurz vor Weihnachten an.

„Die Prüfung der Sicherheitseigenschaften dauert derzeit noch an“, sagte sie. Zuletzt hatten Hackerangriffe auf Staat und Unternehmen für Verunsicherung gesorgt, wie sicher die digitale Welt in Zeiten Künstlicher Intelligenz ist. Ein digitaler Ausweis in der Testversion der d-you-App wird in einer Anwendung der Oldenburgische Landesbank vorgestellt. Ein digitaler Ausweis in der Testversion der d-you-App wird in einer Anwendung der Oldenburgische Landesbank vorgestellt.

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Karsten Wildberger versprach, dass „Sicherheit an oberster Stelle steht“. Zugleich macht er deutlich, dass am Anfang nicht alle geplanten Funktionen zur Verfügung stehen werden.

„D-you“ sei zum Start bewusst noch nicht vollständig ausgebaut, sondern solle schrittweise um Funktionen und Partner erweitert werden. „Es ist ein digitales Produkt und wird sich entwickeln müssen. Es wird holpern, das gehört eben dazu. Wichtig ist, dass man schnell lernt und sich daraus weiterentwickelt.

“ Ob die App im Alltag angenommen wird, werde auch davon abhängen, so der Minister, ob sie das Vertrauen der Bevölkerung gewinnt und wie sie dort angenommen wird. Nutzerinnen und Nutzer können den Personalausweis auf dem eigenen Smartphone in der d-you-App hinterlegen. Damit sollen Online-Vorgänge in Behörden, Banken, Hochschulen oder vor Ort am Schalter abgewickelt werden. Mittels QR-Codes des jeweiligen Dienstes wird gezeigt, welche Angaben benötigt werden.

Erst nach ausdrücklicher Zustimmung werden die Daten verschlüsselt vom Smartphone übertragen. Damit kann man die App zum Beispiel zur Eröffnung eines Onlinebankkontos verwenden oder für Onlinekredite ohne aufwendiges Video-Ident oder Postverfahren. Ebenso können Volljährige online rechtssicher Verträge besiegeln oder sich verschiedene Behördengänge ersparen. Auch beim Zugang zu Social-Media-Plattformen, wo Altersgrenzen geplant sind, soll die Wallet eine zentrale Rolle spielen.

Die Hoffnung ist, dass immer mehr Behörden, Organisationen und Unternehmen mitmachen, so dass sich die App als gängiges Mittel zur Identifizierung sowohl online als auch offline durchsetzt. Auch der Führerschein soll später auch in die „d-you-App“ geladen werden können. Schon dieses Jahr gibt es dafür eine eigene „i-Kfz-App“. Für die Einrichtung des Personalausweises ist die sogenannte „eID-Funktion“ erforderlich – also die Online-Ausweisfunktion.

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Wer dies noch nicht gemacht hat, muss die Funktion erst einrichten. Nutzer halten demnach ihren Personalausweis ans Smartphone, geben die eID-Pin ein und legen danach eine eigene für „d-you“ fest. Die PIN muss bei den Online-Vorgängen eingegeben werden. Wer noch keinen Zahlencode hat, kann diesen bei den Bürgerämtern beantragen.

Die Smartphones müssen für die Einrichtung der App über eine sogenannte NFC-Funktion verfügen, die allerdings seit gut zehn Jahren üblicherweise verbaut wird. Bei der Vorstellung mit dem Digitalminister standen die Praxisbeispiele im Mittelpunkt. Die Deutsche Post demonstrierte die Paketabholung. Das Unternehmen setzt dabei auf den Alltagsnutzen.

„Jeder holt irgendwann einmal ein Paket ab“, sagte ein Post-Manager. Jeden Tag werden fast 400.000 Pakete abgeholt. Im neuen Jahr werden allerdings nur einige Pilotfilialen den elektronischen Nachweis akzeptieren. Besser, man hat also ganz klassisch den Personalausweis dabei.

Neben der Post wollen Hochschulen Partner der App sein. Sie arbeiten an digitalen Campus- und Bewerbungsportalen, über die sich Studierende anmelden, den Studierendenausweis einfügen und ihren Status nachweisen können. Für Banken- und Verwaltungsprozesse istebenfalls vorgesehen, etwa beim Zahlungsverkehr, Daueraufträgen oder rechtsgültigen Signaturen.