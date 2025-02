Mehr als nur Streamen: Der Wahrheitsspruch eines Twitch-Kollegens

Ein Twitch-Streamer gibt Einblicke in die Herausforderungen des Berufs und widerlegt die Annahme, dass es sich nur um ein einfaches Zeitvertreib handelt.

Twitch - Streamer JenNyan erzählte in einem ihrer Streams, dass sie im letzten Monat 160 Stunden gestreamt hat und ihre aktuellen Streams 10-12 Stunden dauern. Sie findet das zu viel und möchte wieder mehr abschalten. Einige Zuschauer im Twitch -Chat reagierten darauf, dass sie sich nicht beschweren solle, schließlich sei dies ein ganz normaler Arbeitstag. Twitch -Kollege AsterPewPew antwortete darauf, dass die Leute nicht wissen würden, dass JenNyans Arbeit nicht nur das Livestreaming an sich sei.

Er führte verschiedene Dinge auf, die zu dem Beruf des Twitch-Streamers dazugehören: Man ist ständig mit seinem Job konfrontiert, hinzukommen Risiken wie Belästigung oder Hassnachrichten in den Postfächern. Zudem wisse man nicht, wie lange man diesen Beruf noch ausüben kann. AsterPewPew betonte, dass das Leben eines Twitch-Streamers nicht nur aus dem Streamen besteht. Er merkte an, dass es verschiedene Arten von Content Creators gibt, die unterschiedliche Inhalte produzieren. Es ist natürlich weniger Arbeitsaufwand, sich nur in den Stream zu setzen und auf YouTube-Videos zu reagieren, als ein komplexeres Konzept zu entwickeln und auszuführen. Der Beruf eines Twitch-Streamers oder Influencers ist eine Frage und Diskussion, die schon lange im Internet besteht. Natürlich ist dieser Beruf körperlich nicht so anstrengend wie beispielsweise in der Pflege zu arbeiten, es sollten die Konsequenzen aber auch nicht unterschätzt werden. So ist es vermutlich eher psychisch anstrengend ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, sich ständig neue Ideen für einen spannenden Stream auszudenken oder die vielen Placements zu managen. Nicht umsonst berichten viele Influencer, dass sie auf ein Burnout zusteuern.





