Mehr als vier Millionen Menschen mit Flucht- oder Schutzsuchender-Hintergrund leben in Deutschland

Laut Destatis waren 2025 durchschnittlich 39 Jahre alt und zu gleichen Teilen Frauen und Männer. Jede vierte Person kam aus der Ukraine, jede fünfte aus Syrien.

In Deutschland lebten im Jahr 2025 über vier Millionen Menschen, die aufgrund von Flucht , Vertreibung oder auf der Suche nach internationalem Schutz eingewandert sind. Das Statistische Bundesamt (Destatis) teilte am Mittwoch auf Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus mit, dass 3,3 Millionen Menschen seit 1950 aus Gründen von Flucht und Vertreibung nach Deutschland eingewandert sind.

Darunter befinden sich 713.000 Vertriebene des Zweiten Weltkriegs, die vor 1950 eingewandert sind. Von den 3,3 Millionen Eingewanderten, die seit 1950 aus Gründen von Flucht, Asyl und internationalem Schutz nach Deutschland kamen und heute noch hier leben, sind ein Drittel (1,2 Millionen) in den Jahren 2014 bis 2021 eingewandert, ein weiteres Drittel (1,1 Millionen) von 2022 bis 2025.

Weitere 476.000 heute in Deutschland lebende Personen sind zwischen 1990 und 2000 nach Deutschland geflohen, unter anderem aufgrund der Kriege auf dem Gebiet des früheren Jugoslawiens. Die geflüchteten Zugewanderten waren 2025 durchschnittlich 39 Jahre alt, 45 Prozent waren Frauen und 55 Prozent Männer. Jede vierte (25 Prozent bzw. 832.000) der 3,3 Millionen eingewanderten Personen, die hauptsächlich aus Gründen von Flucht, Asyl und internationalem Schutz nach Deutschland gekommen sind, wurde in der Ukraine geboren.

Gut jede fünfte Person (22 Prozent bzw. 732.000 Menschen) stammte aus Syrien. Damit stellen diese beiden Herkunftsländer bereits knapp die Hälfte aller im Jahr 2025 in Deutschland lebenden und seit 1950 eingewanderten Geflüchteten. Weitere 316.000 Menschen stammen aus Afghanistan und 186.000 aus dem Irak. Danach folgen die Türkei (146.000), Polen (120.000) und der Iran (117.000) als wichtigste Herkunftsstaaten.

Vertriebene des Zweiten Weltkrieges sind Personen, die in ehemaligen deutschen Gebieten als deutsche Staatsangehörige geboren und vor 1950 auf das heutige Staatsgebiet Deutschlands zugewandert sind. Sie mussten ihre Heimat im Zusammenhang mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, Flucht und Ausweisung verlassen. Die in Deutschland lebenden 713.000 Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges waren 2025 durchschnittlich 85 Jahre alt, 61 Prozent waren Frauen und 39 Prozent Männer.

Die meisten Vertriebenen leben gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern (2,3 Prozent) gefolgt von Sachsen-Anhalt (1,5 Prozent), Brandenburg und Thüringen (je 1,4 Prozent)





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