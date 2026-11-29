Mit dem ersten Advent brennt die erste Kerze am Adventskranz. Wohnungen sind geschmückt. Doch es lauern auch Gefahren.

In der Adventszeit brennen wieder Kerzen am Adventsgesteck - die Gefahr von Bränden steigt. - Mit dem ersten Advent brennt die erste Kerze am Adventskranz.

Wohnungen sind geschmückt. Doch es lauern auch Gefahren. Mehr Adventsgestecke und Weihnachtsbäume haben 2025 gebrannt: In der Adventszeit und rund um die Feiertage steigt nach Angaben der Versicherer und Feuerwehren in Deutschland das Risiko von Feuer in Wohnungen erheblich. Im vergangenen Jahr habe es in dieser Zeit 7.000 Brände im Zusammenhang mit Adventskränzen, Kerzen, Weihnachtsbäumen gegeben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mit.

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Diese Zahl sei im Vergleich zum Jahr davor um 1.000 gestiegen.