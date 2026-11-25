Die gesetzliche Rente allein reicht vielen nicht, um im Alter den gewohnten Lebensstandard zu halten. Gegensteuern lässt sich auf mehreren Wegen, manche davon lohnen sich sogar noch nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Welche Möglichkeiten in welcher Lebensphase sinnvoll sind.

Die gesetzliche Rente allein reicht vielen nicht, um im Alter den gewohnten Lebensstandard zu halten. Gegensteuern lässt sich auf mehreren Wegen, manche davon lohnen sich sogar noch nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Welche Möglichkeiten in welcher Lebensphase sinnvoll sind. Seit Januar 2026 dürfen Beschäftigte ab der Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen, ab Januar 2027 fördert der Staat ein neues Altersvorsorgedepot. Auch eine Betriebsrente, Wohneigentum oder ein späterer Rentenbeginn können das verfügbare Einkommen im Alter aufbessern. Was sinnvoll ist, hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit bis zum Ruhestand bleibt.

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Ab Januar 2027 macht das neue Altersvorsorgedepot die private Vorsorge attraktiver. Anders als bei der Riester-Rente können Sparer in Aktien und ETFs eigenständig investieren - allerdings ohne die bisher vorgeschriebenen Kapitalgarantien, wie die Bundesregierung erklärt. Das bringt höhere Renditechancen, aber auch Verlustrisiken. Der Staat legt auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr 50 Prozent drauf, auf weitere bis zu 1.440 Euro jeweils 25 Prozent.

Das ergibt maximal 540 Euro Grundzulage pro Sparer jährlich. Pro Kind sind weitere 300 Euro möglich, hier gibt es die volle Förderung schon ab 25 Euro Sparbeitrag im Monat - allerdings kann nur ein Elternteil die Kinderzulage beantragen. Wer vor dem 25. Geburtstag einsteigt, bekommt einmalig 200 Euro extra.

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Auch ohne Förderung lässt sich mit einem ETF-Sparplan vorsorgen. Breit gestreute Aktien-ETFs lassen Anleger langfristig am Wachstum der Unternehmen teilhaben, schon kleine Beiträge summieren sich über die Jahrzehnte. Wer 30 Jahre lang monatlich 100 Euro anlegt, kommt bei angenommenen fünf Prozent Rendite pro Jahr rechnerisch auf rund 83.000 Euro. Eingezahlt hat er nur 36.000 Euro.

Steuern, Kosten und Inflation sind hier nicht eingerechnet. Garantiert ist die Rendite außerdem nicht, zwischenzeitliche Kursverluste gehören dazu. Ein großer Faktor in Sachen Rente kann das Eigenheim sein. Denn wer Haus oder Wohnung bis zum Renteneintritt abbezahlt hat, spart danach die Kaltmiete.

Wie viel das ausmacht, zeigt eine Modellrechnung des Hausbauunternehmens Viebrockhaus: Bei heute 1.400 Euro Kaltmiete und jährlich zwei Prozent Mietsteigerung summieren sich die Zahlungen an den Vermieter über 30 Jahre auf rund 682.000 Euro.

"Wer frühzeitig Wohneigentum erwirbt und bis zum Rentenbeginn abbezahlt, kann seine monatlichen Ausgaben im Alter erheblich reduzieren. Entscheidend für die finanzielle Absicherung ist schließlich nicht nur, wie hoch die Rente ausfällt, sondern auch, wie viel Geld man davon zum Leben benötigt", erklärt Lars Viebrock, Vorstand bei Viebrockhaus. Beim Eigenheim fällt keine Miete mehr an, während sie in der Beispielrechnung zu Rentenbeginn schon bei 2.535 Euro im Monat läge.

Kosten für Instandhaltung, Versicherungen und Modernisierungen fallen allerdings bei Immobilienbesitz weiter an, was nicht vernachlässigt werden darf. Ob Kaufen wirtschaftlicher ist als Mieten plus Sparen, hängt zudem vom Kaufpreis, der Bauqualität und den davon beeinflussten Energiekosten, der Finanzierung und der Wertentwicklung ab. Erleichtern kann den Neubau oder Ersterwerb das KfW-Programm "Wohneigentum für Familien" mit zinsgünstigen Krediten, sofern Einkommensgrenzen und energetische Standards den Förderbedingungen entsprechen.

Die betriebliche Altersvorsorge ist neben der gesetzlichen und der privaten Vorsorge eine der drei Säulen der Altersabsicherung. Unternehmen können die Betriebsrente ganz oder teilweise finanzieren. Dafür gibt es fünf Modelle: Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse und Direktzusage. Beschäftigte können auch einen Teil ihres Bruttogehalts in eine Betriebsrente umwandeln.

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Bei Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds muss der Arbeitgeber grundsätzlich 15 Prozent zuschießen, soweit er dadurch Sozialversicherungsbeiträge einspart. Fällt seine Ersparnis geringer aus, kann auch der Zuschuss niedriger sein. Tarifvertragliche Ausnahmen sind möglich. Manche Unternehmen zahlen freiwillig mehr.

Ob sich die Entgeltumwandlung lohnt, hängt von Vertragskosten, Zuschüssen und späteren Abgaben ab. Denn sie kann auch die gesetzliche Rente schmälern. Die Verbraucherzentrale rät, die Konditionen genau zu vergleichen. Auch kurz vor Rentenbeginn lassen sich noch Optimierungen vornehmen.

Fehlende Zeiten für Kindererziehung, Ausbildung oder Beschäftigung lassen sich per Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung nachtragen. Wer vorzeitig in Rente geht, muss je nach Rentenart Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat hinnehmen. Ab 50 lassen sie sich jedoch unter bestimmten Voraussetzungen durch freiwillige Sonderzahlungen ausgleichen. Nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ist allerdings auch eine abschlagsfreie Rente vor der Regelaltersgrenze möglich.

Wer stattdessen die Rente nach Erreichen der Regelaltersgrenze später bezieht, bekommt pro Monat 0,5 Prozent mehr, nach schon einem Jahr also dauerhaft sechs Prozent. Wer weiterarbeitet, kann seit 2026 die Aktivrente nutzen: Bis zu 2.000 Euro Monatslohn aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bleiben steuerfrei; Selbstständige, Beamte und Minijobs sind allerdings ausgenommen und Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fallen weiter an. Wichtig ist in jedem Fall, sich rechtzeitig mit dem Thema Rente auseinanderzusetzen.

Den größten Hebel für ein Alter mit weniger finanziellen Sorgen haben alle, die rechtzeitig anfangen, sich darum zu kümmern.