Eine neue Studie der TU München zeigt: Durch den Klimawandel könnte es künftig deutlich öfter blitzen – auch in Deutschland.

oder ein Windrad steht still. Blitze sind beeindruckend, aber auch brandgefährlich. Jedes Jahr töten Einschläge weltweit mehrere Tausend Menschen und fällen Hunderte Millionen Bäume. Eine neue Studie der Technischen Universität München zeigt nun: Durch dieWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Bleiben die globalen Treibhausgasemissionen hoch, könnte die Zahl der Blitze, die weltweit an Land einschlagen, bis zum Ende des Jahrhunderts um 76 bis 140 Prozent steigen. Das zeigt die Untersuchung des Erdsystemwissenschaftlers Dr. Andreas Krause und seines Teams, die im FachmagazinKlimawandel Steigt warme Luft vom Boden auf, wirbelt sie die kalte Luft in der oberen Atmosphäre durcheinander.

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Dort stoßen winzige Eiskristalle zusammen und laden sich elektrisch auf. Steigen die leichteren Kristalle nach oben und sinken die schwereren ab, entsteht ein elektrisches Feld. Ist dieses stark genug, entlädt es sich als Blitz. Wärmere Luft sorgt zwar für stärkere Aufwinde, was Gewitter begünstigt.